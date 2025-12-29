Об этом он рассказал в шоу #ністиданісовісті. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Радио Люкс.
Анатолий Анатолич и его жена, топпиарщица Юла, воспитывают троих несовершеннолетних детей: дочерей Алису и Лолиту и сына Нила, поэтому мужчина имеет право на бронирование от мобилизации. Однако шоумен объяснил, что все равно каждые три месяца должен собирать пакет документов и подавать их в ТЦК, чтобы продлить бронь.
Возможно, я получу снова отсрочку. А, возможно, когда получу, нужно будет уже делать новую. Я на самом деле пол года, а то и больше, в год не имею отсрочки. Кто думает, что у меня постоянно отсрочка, – это не так,
– рассказал Анатолич.
Шоумен также поделился, что однажды имел конфликт с ТЦК и даже вызвал полицию. Мужчина не стал раскрывать подробностей, ведь ситуацию удалось уладить.
Я вызвал полицию с формулировкой, что меня выгоняют из ТЦК. А мне говорят: "Нас обычно вызывают, когда людей туда забирают",
– вспомнил шоумен.
Анатолий Анатолич в шоу #ністиданісовісті: смотрите видео онлайн
Кто из звезд недавно рассказал, что имеет бронь от мобилизации?
Напомним, недавно Филипп Коляденко признался, что имеет бронь от мобилизации уже два года. Дело в том, что музыкант работает в одной из киевских школ, он преподает музыкальное искусство.
"Приглашение к преподаванию в Новопечерке (вероятно, речь идет о Новопечерской школе – 24 Канал) для меня было открытием и радостью, но до этого я читал лекции в университете культуры, у Шевченко, который закончил – немного по другому направлению, потому что я журналист", – рассказал Коляденко.