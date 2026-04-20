Подробностями инцидента Юла поделилась на своей странице в инстаграме. К сообщению она прикрепила видео, на котором видно, что неизвестные агрессивно вели себя с пиарщицей и ее друзьями.

Вчера, 19 апреля, около 23:30 Юла вместе с друзьями ждала такси на Майдане Независимости в Киеве. В тот момент к компании подошли двое мужчин и "начали агрессивно приставать, угрожать и провоцировать конфликт".

По словам Юлы, компания дважды отходила от мужчин, однако они продолжали их преследовать. Пиарщица рассказала, что рядом были полицейские, которые не реагировали на ситуацию.

Моя подружка побежала в полицию лично попросить защитить (стояло около 10 работников возле "Белого Налива" на Крещатике). Объяснили, что нам угрожают и мы нуждаемся в помощи. В ответ услышали на русском: "Идите к подружке, мы слишком заняты, чтобы вам помогать",

– добавила она.

Юла отметила, что они с друзьями не получили никакой помощи. Полицейские даже не проверили документы у мужчин, есть ли у них оружие, имеют ли цель устроить драку. Впоследствии к компании подошел еще один мужчина.

На фоне того, что полицейский сбежал от голосеевского стрелка, оставив ребенка под угрозой, у нас произошла такая ситуация: полиция даже не отреагировала на агрессию трех мужчин к четырем девушкам и студенту, даже не подошла,

– возмутилась Юла.

Пиарщица отметила, что они с друзьями начали снимать агрессивных мужчин на телефон, чтобы хоть как-то себя защитить, и громко говорить, чтобы полицейские услышали конфликт.

В комментариях под сообщением равнодушием полицейских возмутился и Анатолий Анатолич:

То, как ведут себя полицейские, это позор для структуры. Когда на Крещатике к представителям полиции обращаются за помощью, полицейский на русском говорит: "Иди к своим подружкам". Это ужасно видеть, во что вы превратились. Какой образ о себе вы формируете в стране,

– написал шоумен.

Анатолий Анатолич возмутился поведением полицейских / Скриншот из инстаграма

