Анатолий Анатолич попал в ДТП на своем желтом кабриолете: это не кровь

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич попал в дорожно-транспортное происшествие в Киеве. Звезда рассказал подробности инцидента и успокоил поклонников, сообщив, что в результате столкновения никто не пострадал.

О ДТП шоумен сообщил в инстаграме. Инцидент произошел в Оболонском районе столицы. По словам ведущего, он двигался в плотном потоке автомобилей, когда впереди, в средней полосе, внезапно остановилась другая машина.

Анатолий Анатолич / фото из инстаграма

Машина, что имела опознавательный знак "У", стояла на дороге без включенного аварийного сигнала или выставленного знака. Анатолий Анатолич не успел вовремя среагировать и перестроиться в другой ряд, поэтому и произошло столкновение.

Произошло небольшое ДТП. Главное – все живы и здоровы, никто не пострадал. Да и у автомобиля повреждения не такие серьезные – крыло и бампер. Это, кстати, за 20 лет впервые кого-то задел, за 20 лет за рулем. Я ехал в потоке, автомобиль с буквой У стоял в средней полосе, что-то с ним случилось. Я не успел перестроиться,

– поделился ведущий.

Анатолий Анатолич о ДТП / фото из инстаграма

В результате ДТП ретро-кабриолет шоумена получил повреждения – помятые бампер и крыло. На кузове автомобиля также остались яркие следы от машины другого участника аварии. Чтобы не пугать подписчиков, Анатолич сразу объяснил происхождение красных пятен на видео.

"Это не кровь, это краска красного автомобиля",

– подчеркнул он.

Последствия ДТП / фото из инстаграма

Кстати, участник группы Kalush Orchestra Тимофей Музычук откровенно рассказал о 10 операциях, которые перенес после ужасающего ДТП.