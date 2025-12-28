Состоятельный и взрослый: кум Лободы поделился подробностями о ее тайном муже

Светлана Лобода не делится подробностями личной жизни. Однако кум певицы, шоумен Анатолий Анатолич, рассказал, что она состоит в браке с состоятельным мужчиной.

Об этом он заявил в шоу #ністиданісовісті. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Радио Люкс.

Не пропустите Шрам остался, – Барских прямо со сцены ответил, был ли у него роман со Светланой Лободой

Анатолий Анатолич поделился, что несколько раз виделся с мужем Светланы Лободы. Шоумен встретился с ним в Лос-Анджелесе, когда певица жила там. Именно в США она рожала вторую дочь.

Все хорошо (в личной жизни Лободы – 24 Канал). Ну, у нее муж. Состоятельный. Хороший, взрослый,

– отметил Анатолич.

Однако кум Светланы не раскрыл имя ее избранника и не рассказал, чем он занимается. Более того, шоумен заявил, что не знает, является ли он отцом ее второй дочери. Однако признался, что ему нравится вкус Лободы на мужчин.

Но они очень разные. Взять Андрея Царя и нынешнего мужа – это совсем разные образы и истории,

– добавил шоумен.

Для справки! Лобода является крестной мамой старшей дочери Анатолича Алисы.

Напомним, в 2023 году в интервью Рамине Эсхакзай Светлана Лобода рассказывала, что ее муж – "большой патриот Украины" и много помогает нашей стране.

Он хороший человек. Он ненавидит режим, который разбомбляет наши семьи, нашу жизнь, который уничтожил много всего, что мы строили,

– отметила певица.

К тому же Лобода поделилась, что ее любимый никогда не был в России и всегда жил в Европе.

Анатолий Анатолич в шоу #ністиданісовісті: смотрите видео онлайн

Что известно о личной жизни Светланы Лободы?