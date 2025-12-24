Артист не стал избегать вопроса. Пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Ливень".

Вас также может заинтересовать Наконец-то нашел, – учитель Руслан Игоревич трогательно признался в любви после тайной свадьбы

Это уже прошлое. Между нами больше ничего нет. Она (Лобода – 24 Канал) разбила мне сердце,

– сказал Макс Барских на вопрос от поклонницы.

Женщина уточнила, были ли эти чувства настоящими, или это лишь хорошо продуманный пиар-ход.

Шрам остался у меня, если что. Можешь посмотреть,

– ответил артист, имея в виду следы от порезов на руке.

Что известно об отношениях Макса Барских и Светланы Лободы?