Это уже прошлое. Между нами больше ничего нет. Она (Лобода – 24 Канал) разбила мне сердце,
– сказал Макс Барских на вопрос от поклонницы.
Женщина уточнила, были ли эти чувства настоящими, или это лишь хорошо продуманный пиар-ход.
Шрам остался у меня, если что. Можешь посмотреть,
– ответил артист, имея в виду следы от порезов на руке.
Что известно об отношениях Макса Барских и Светланы Лободы?
- В 2008 году, после завершения "Фабрики Звезд-2", Макс Барских порезал себе вены прямо во время одного из концертов. Причиной этого, по словам певца, стала неразделенная любовь к Светлане Лободе.
- Впоследствии в одном из интервью он рассказывал что, на проекте Лобода была для него едва ли не единственным человеком из "внешнего мира", с которым он чувствовал внутреннюю связь и сходство характеров.
- Впоследствии, в 2010 году, Макс Барских написал песню "Сердце бьется" для совместного дуэта со Светланой Лободой. Композиция быстро стала хитом, а их творческое воссоединение только подогрело интерес публики к возможным отношениям между артистами.
- Новая волна обсуждений возникла в 2017 году после их совместного выступления на музыкальной премии "Муз-ТВ", которая проходила в Москве. Дело в том, что после завершения номера Макс поцеловал Светлану.
- В то же время слова Барских на концерте дают понять: несмотря на общее прошлое и яркие моменты, эта история для него давно завершена.