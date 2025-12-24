Теперь он трогательно высказался об отношениях с любимой и показал ее фото. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Руслана Цыганкова.

Избранницей Руслана Игоревича стала Екатерина. В инстаграме девушки указано, что она работает пиар-агентом адвоката и юриста Евгения Пронина. Кроме того, Екатерина – директор продакшн-студии полного цикла для брендов и инфлюенсеров.

Цыганков поблагодарил всех за поздравления с бракосочетанием и написал трогательный текст о жене.

Я наконец-то нашел человека, которого хочу и буду делать счастливым. И который делает счастливым меня. Как правильно мне когда-то говорили: "Твое тебя найдет". Меня нашло,

– написал Руслан Игоревич.

Кроме того, показал фото с Екатериной, где видно ее золотое обручальное кольцо.

Что известно об отношениях Руслана Цыганкова с женой?