Артист не став уникати запитання.
Це вже минуле. Між нами більше нічого немає. Вона (Лобода – 24 Канал) розбила мені серце,
– сказав Макс Барських на запитання від шанувальниці.
Жінка уточнила, чи були ці почуття справжніми, чи це лише добре продуманий піар-хід.
Шрам залишився в мене, якщо що. Можеш подивитися,
– відповів артист, маючи на увазі сліди від порізів на руці.
Що відомо про стосунки Макса Барських і Світлани Лободи?
- У 2008 році, після завершення "Фабрики Зірок-2", Макс Барських порізав собі вени просто під час одного з концертів. Причиною цього, за словами співака, стала нерозділена любов до Світлани Лободи.
- Згодом в одному з інтерв'ю він розповідав що, на проєкті Лобода була для нього чи не єдиною людиною із "зовнішнього світу", з якою він відчував внутрішній зв'язок і схожість характерів.
- Згодом, у 2010 році, Макс Барських написав пісню "Сердце бьется" для спільного дуету зі Світланою Лободою. Композиція швидко стала хітом, а їхнє творче возз'єднання лише підігріло інтерес публіки до можливих стосунків між артистами.
- Нова хвиля обговорень виникла у 2017 році після їхнього спільного виступу на музичній премії "Муз-ТВ", яка проходила у Москві. Річ у тім, що після завершення номеру Макс поцілував Світлану.
- Водночас слова Барських на концерті дають зрозуміти: попри спільне минуле та яскраві моменти, ця історія для нього давно завершена.