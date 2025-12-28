Про це він заявив у шоу #ністиданісовісті. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Радіо Люкс.

Анатолій Анатоліч поділився, що кілька разів бачився з чоловіком Світлани Лободи. Шоумен зустрівся з ним у Лос-Анджелесі, коли співачка жила там. Саме у США вона народжувала другу доньку.

Усе добре (в особистому житті Лободи – 24 Канал). Ну, у неї чоловік. Заможний. Хороший, дорослий,

– зазначив Анатоліч.

Однак кум Світлани не розкрив ім'я її обранця і не розповів, чим він займається. Ба більше, шоумен заявив, що не знає, чи є він батьком її другої доньки. Однак зізнався, що йому подобається смак Лободи на чоловіків.

Але вони дуже різні. Взяти Андрія Царя і теперішнього чоловіка – це зовсім різні образи та історії,

– додав шоумен.

Для довідки! Лобода є хрещеною мамою старшої доньки Анатоліча Аліси.

Нагадаємо, у 2023 році в інтерв'ю Раміні Есхакзай Світлана Лобода розповідала, що її чоловік – "великий патріот України" і багато допомагає нашій країні.

Він гарна людина. Він ненавидить режим, який розбомблює наші сім'ї, наше життя, який знищив багато всього, що ми будували,

– зазначила співачка.

До того ж Лобода поділилась, що її коханий ніколи не був у Росії та завжди жив у Європі.

