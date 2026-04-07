Анатолий Анатолич публично посмеялся над Приходько за ее позицию по русскому языку

Телеведущий Анатолий Анатолич высмеял позицию Анастасии Приходько по языковому вопросу. Он опубликовал свою версию последнего интервью певицы.

Шоумен поделился видео на своей странице в инстаграме. Это пародия на недавнее интервью артистки, которое она дала для ютуб-канале "РБК-Украина LIFE".

Анатолий Анатолич перевоплотился в Анастасию Приходько, надев черный парик и подобрав похожие солнцезащитные очки. Он с иронией гиперболизировал аргументы и фразы, которые использовала певица относительно русского языка.

Например, шоумен пошутил о словах певицы относительно "киевского диалекта", который якобы отличается от русского так, как британский и американский английский. Также не забыл о резких высказываниях Приходько в сторону интервьюера.

Смотри, малыш, мне на украинском тяжело говорить. На русском льется песня, а на украинском – тяжело. Я коренная киевлянка, родилась и прожила в центре. У меня был только русский язык. В школе был русский язык и литература, был и украинский язык, но на русском,

– сказал Анатолич в роли Приходько.

В видео ведущий появился в образе самого себя и сказал, что также длительное время находился в русскоязычном окружении, но смог перейти на украинский язык. "Приходько" его перебила со словами: "Ж*пе слова не давали".

В подписи к видео Анатолий Анатолий написал, что этим юмористическим роликом за одну минуту передал весь смысл двухчасового интервью Анастасии Приходько.

Какая позиция у Анастасии Приходько относительно русского языка?

Хотя певица осуждает Россию, предателей и тех звезд, сбежавших из Украины, в последнее время относительно языка она не так однозначна. В некоторых интервью Анастасия Приходько общается на русском и объясняет это тем, что училась на этом языке. Артистка говорит, что не виновата в том, что политики не продвигали украинский раньше.

У новом интервью Приходько сказала, что не может полностью перейти на украинский из-за ограниченного словарного запаса. Так же ей тяжело писать песни на украинском.

Сейчас она пользуется обоими языками. Также звезда каждый раз подчеркивает, что не нарушает законов Украины.