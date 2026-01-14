Певица и автор песен была известной личностью, однако в последнее время ее вспоминают не так из-за творчества, как из-за жестких высказываний. В материале 24 Канала читайте больше о том, что известно об Анастасии Приходько и где она сейчас.

Что известно об Анастасии Приходько?

Анастасия Приходько родилась в Киеве. Она увлекалась творчеством с детства. В музыкальной школе играла на фортепиано, гитаре и флейте. А профессиональное образование получила в Киевском музыкальном училище имени Глиэра. У нее особый голос – контральто.

В возрасте 15 лет Анастасия принимала кастинг по отбору в "ВИА Гры", но не получила места в группе, поэтому решила строить сольную карьеру. Первую популярность она получила именно в России, ведь там исполнительница победила в "Фабрике звезд". После этого стала подопечной Константина Меладзе. По словам Анастасии, он ее часто оскорблял.

Он объяснял, что таким образом пытается, чтобы у меня не было звездной болезни. Но это унижение я не забуду. Говорил, что я пою очень плохо и что он в меня не верит,

– вспоминала Приходько.



Приходько и Меладзе / Фото из инстаграма певицы

В 2009 году Анастасия Приходько приняла участие в украинском Нацотборе на Евровидение с песней "Мамо". Но в полуфинале разгорелся скандал и певицу дисквалифицировали. Поэтому она стала участницей российского отбора – и победила. Песню "Мамо" певица исполняла на двух языках. На Евровидении заняла 11 место.

Анастасия Приходько – "Мамо": смотрите видео онлайн

В период Революции Достоинства Приходько говорила, что ежедневно приходит на Майдан. После начала российско-украинской войны она отказалась от всех российских наград и выпустила песню "Герои не умирают".

Политическая карьера Анастасии Приходько

Анастасия Приходько пробовала себя и в политике. В 2015 году вступила в Радикальную партию Олега Ляшко, но после критики фанов сказала, что будет работать вне партий.

В 2018 году артистка заявила, что завершает карьеру певицы и меняет сферу деятельности. Тогда она вступила в партию Юлии Тимошенко "Батькивщина", однако через год покинула политику.

По словам Анастасии Приходько, во время полномасштабной войны ей предлагали присоединиться к новой партии. Сейчас она не имеет политических амбиций.

Я просто хочу помогать людям и иметь определенные рычаги влияния. Но политика не о помощи, поэтому меня никуда не возьмут,

– говорила исполнительница.

Анастасия Приходько о языковом вопросе

В последнее время Анастасия Приходько становится объектом для обсуждений не из-за творчества, а из-за высказываний относительно языка. Она дает интервью на русском языке и становится на защиту языка страны-агрессора.

Певица считает, что не виновата в том, что училась на русском языке, а политики не занимались продвижением украинского. По ее мнению, до 2014 года украинцам было безразлично на язык.

Публичные заявления Приходько часто напоминают пропагандистские штампы: русскоязычных якобы травят, а те, кто защищают украинский – раскалывают общество.

Я говорю так: я нахожусь в рамках закона. Я не нарушаю закон. Если это разрешено – значит я это могу делать. Что здесь плохого? Мне кажется, что такие, как Мандзюк, и те, кто вместе с ней, – это люди, которые ведут нашу страну к гражданской войне,

– заявляла Анастасия Приходько.

Показательным также является то, что в январе прошлого года Анастасия Приходько посетила суд над пророссийским блогером Максом Назаровым, который ранее работал на пропагандистских каналах. Во время войны Назаров оправдывал российскую агрессию и военные преступления.

Где сейчас Анастасия Приходько?

Анастасия Приходько остается в Украине. Она живет вместе с мужем, воспитывает троих детей. В то же время певицу пугают постоянные обстрелы.

Я хожу в постоянном страхе. Не за себя, за детей. Я постоянно с чувством вины, что мои дети здесь. С другой стороны я понимаю, что это моя земля. Здесь похоронены мои близкие, друзья. Здесь прошло мое детство, юность,

– говорила артистка.

Приходько выступает с концертами для гражданских и военных, активно ведет социальные сети и делится мыслями на разные темы.