"Целитель" Кашпировский тяжело болел перед смертью: племянник раскрыл его диагноз

Племянник Анатолия Кашпировского Юрий Мамаев рассказал, что стало причиной смерти известного психотерапевта.

Ранее сообщалось, что экстрасенс скончался из-за острой сердечной недостаточности. В то же время, по словам Мамаева, в последние месяцы жизни Кашпировский боролся с онкологическим заболеванием. Об этом племянник целителя рассказал в комментарии российским СМИ, передает 24 Канал.

По словам Юрия Мамаева, у Кашпировского диагностировали рак желудка с метастазами в печень, легкие и мозг. Племянник отметил, что непосредственной причиной смерти стала полиорганная недостаточность – состояние, при котором нарушается работа сразу нескольких важных органов.

Официальный диагноз Анатолия Михайловича – не острая сердечная недостаточность, а рак желудка с метастазами в печень, легкие и мозг. Вот его официальный диагноз. Он буквально был съеден раком. Полиорганная недостаточность была определена как непосредственная причина смерти. Это классический диагноз при онкологии,

– пояснил Мамаев.

Напомним, Анатолий Кашпировский родился в Украине, но большую часть жизни прожил в России. Популярность он приобрел в конце 1980-х годов благодаря телевизионным "сеансам целительства". Его программы смотрели миллионы людей, а зрители даже ставили возле телевизоров банки с водой, которую, как они верили, Кашпировский мог "зарядить".

Анатолий Кашпировский / Фото из открытых источников

Ранее мы также рассказывали о смерти российского журналиста и музыкального критика Сергея Соседова. Он был известен не только в России, но и в Украине – в частности, как судья шоу "Х-Фактор".