"Мне невыносимо больно": Андре Тан показал магазин в Ровно, разрушенный в результате атаки россиян

Украинский дизайнер Андре Тан сообщил о повреждении своего бутика в ровенском ТРЦ "Экватор" в результате вражеской атаки беспилотниками. Из-за падения обломков сбитого дрона помещение магазина было повреждено.

Кадрами разрушенного заведения модельер поделился на своей странице в инстаграме. На видео видны разбитые витрины, осколки стекла, поврежденные стены там, где еще вчера продавалась стильная одежда.

Дизайнер признался, что Ровно было одним из первых городов, поверивших в его бренд. Вместе с местными партнерами они росли и преодолевали трудности.

Сегодня видеть, как все это, что мы строили более 15 лет, разрушено, – мне невыносимо больно,

– поделился Андре Тан.

Несмотря на потерю, команда не опускает руки. Дизайнер подчеркнул, что самое главное в этой ситуации – спасенные жизни сотрудников, а стены обязательно восстановят.

Самое страшное – это не разрушенные стены и не разбитые витрины. За каждым магазином стоят семьи, мечты и надежды на завтрашний день… Мы уже не раз теряли магазины, мы вкладывали в них душу, но нас не сломить,

– заверил дизайнер.

Отметим, что ранее российские оккупанты разгромили фирменные бутики Андре Тана в Херсоне, Кривом Роге и Днепре.

Также добавим, что от террористических действий врага страдают и другие украинские предприятия. Недавно в результате российского обстрела было уничтожено складское помещение издательства "Книголав", соучредительницей которого является супруга бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая.