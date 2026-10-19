Кадрами понівеченого закладу модельєр поділився на своїй сторінці в інстаграмі. На відео видно розбиті вітрини, уламки скла, пошкоджені стіни там, де ще вчора продавався стильний одяг.

Дизайнер зізнався, що Рівне було одним із перших міст, яке повірило в його бренд. Разом із місцевими партнерами вони зростали та долали труднощі.

Сьогодні бачити, як все це, що ми будували більш ніж 15 років, зруйновано – мені нестерпно боляче,

– поділився Андре Тан.

Попри втрату, команда не опускає руки. Дизайнер наголосив, що найголовніше у цій ситуації – збережені життя працівників, а стіни обов'язково відбудують.

Найстрашніше – це не зруйновані стіни і не розбиті вітрини. За кожним магазином стоять родини, мрії та надії на завтрашній день… Ми вже не раз втрачали магазини, ми в них вкладали душу, але нас не зламати,

– запевнив дизайнер.

Зазначимо, що раніше російські окупанти понівечили фірмові бутики Андре Тана у Херсоні, Кривому Розі та Дніпрі.

Додамо, що від терористичних дій ворога страждають й інші українські бізнеси. Нещодавно через російський обстріл було знищено складське приміщення видавництва "Книголав", співзасновницею якого є дружина колишнього очільника МЗС України Дмитра Кулеби Світлана Павелецька.