13 марта, 16:35
2

Андрей Бедняков показал, как подросли его дети: новые фото с дочкой и сыном

Мария Касий
Основні тези
  • Андрей Бедняков поделился новыми семейными фото с детьми, которые сняты во время профессиональной фотосессии.

Украинский ведущий Андрей Бедняков порадовал поклонников новыми семейными фото. Шоумен показал, как подросли его дети.

Телеведущий опубликовал серию теплых снимков на своей странице в инстаграме. Он позировал вместе с детьми во время профессиональной фотосессии.

Андрей Бедняков предстал с детьми в фотостудии. Для съемки семья выбрала легкие и уютные образы. Ведущий надел светлые джинсы, футболку и неизменную кепку. 10-летняя Ксения выбрала похожий аутфит и тоже предстала в футболке и джинсах, создав family look.


Андрей Бедняков с детьми / Фото из инстаграма Андрея Беднякова

Маленький Остап позировал перед камерой в светлой кофточке с воротничком и бежевых штанах. На фото звездный папа нежно обнимает малыша, а они радостно позируют рядом.


Бедняков оставил фотографии без подписи, ведь фото говорят все сами за себя. Это заметили и фаны в комментариях.

  • "Круто и искренне. Счастья вам";
  • "Прекрасные фото";
  • "Настоящие и такие домашние";
  • "Классный папа. Счастья всей вашей семье";
  • "Люблю вашу семью".

Отметим, в интервью "Бомбардиру" Андрей Бедняков рассказал, что он остался в хороших отношениях с бывшей женой Настей Короткой. Они живут неподалеку, чтобы было удобно обоим заботиться о детях.

Что известно об Андрее Беднякове?

  • Андрей Бедняков – известный украинский телеведущий, юморист и шоумен. Он стал известным после участия в тревел-шоу "Орел и решка". Также работал ведущим в других развлекательных проектах. Сейчас занимается выпусками собственных шоу.
  • Долгое время Андрей Бедняков был в отношениях с актрисой и юмористкой Анастасией Короткой. У супругов родилось двое детей – дочь Ксения и сын Остап.
  • В 2024 году пара объявила о разводе. В то же время бывшие супруги подчеркнули, что сохранили уважение друг к другу.