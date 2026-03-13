Телеведучий опублікував серію теплих знімків на своїй сторінці в інстаграмі. Він позував разом з дітьми під час професійної фотосесії.

Андрій Бєдняков постав з дітьми у фотостудії. Для зйомки сім'я обрала легкі та затишні образи. Ведучий одягнув світлі джинси, футболку й незмінну кепку. 10-річна Ксенія обрала схожий аутфіт і теж постала в футболці та джинсах, створивши family look.



Андрій Бєдняков з дітьми / Фото з інстаграму Андрія Бєднякова

Маленький Остап позував перед камерою у світлій кофтинці з комірцем та бежевих штанах. На фото зірковий тато ніжно обіймає малечу, а вони радісно позують поруч.



Андрій Бєдняков з дітьми / Фото з інстаграму Андрія Бєднякова



Андрій Бєдняков з дітьми / Фото з інстаграму Андрія Бєднякова

Бєдняков залишив світлини без підпису, адже фото кажуть все самі за себе. Це зауважили й фани у коментарях.

"Круто і щиро. Щастя вам";

"Прекрасні фото";

"Справжні і такі домашні";

"Класний тато. Щастя всій вашій родині";

"Люблю вашу родину".

Зазначимо, в інтерв'ю "Бомбардиру" Андрій Бєдняков розповів, що він залишився у хороших стосунках з колишньою дружиною Настею Короткою. Вони живуть неподалік, щоб було зручно обом піклуватися про дітей.

Що відомо про Андрія Бєднякова?