Телеведущий опубликовал серию теплых снимков на своей странице в инстаграме. Он позировал вместе с детьми во время профессиональной фотосессии.
Андрей Бедняков предстал с детьми в фотостудии. Для съемки семья выбрала легкие и уютные образы. Ведущий надел светлые джинсы, футболку и неизменную кепку. 10-летняя Ксения выбрала похожий аутфит и тоже предстала в футболке и джинсах, создав family look.
Андрей Бедняков с детьми / Фото из инстаграма Андрея Беднякова
Маленький Остап позировал перед камерой в светлой кофточке с воротничком и бежевых штанах. На фото звездный папа нежно обнимает малыша, а они радостно позируют рядом.
Андрей Бедняков с детьми / Фото из инстаграма Андрея Беднякова
Андрей Бедняков с детьми / Фото из инстаграма Андрея Беднякова
Бедняков оставил фотографии без подписи, ведь фото говорят все сами за себя. Это заметили и фаны в комментариях.
- "Круто и искренне. Счастья вам";
- "Прекрасные фото";
- "Настоящие и такие домашние";
- "Классный папа. Счастья всей вашей семье";
- "Люблю вашу семью".
Отметим, в интервью "Бомбардиру" Андрей Бедняков рассказал, что он остался в хороших отношениях с бывшей женой Настей Короткой. Они живут неподалеку, чтобы было удобно обоим заботиться о детях.
Что известно об Андрее Беднякове?
- Андрей Бедняков – известный украинский телеведущий, юморист и шоумен. Он стал известным после участия в тревел-шоу "Орел и решка". Также работал ведущим в других развлекательных проектах. Сейчас занимается выпусками собственных шоу.
- Долгое время Андрей Бедняков был в отношениях с актрисой и юмористкой Анастасией Короткой. У супругов родилось двое детей – дочь Ксения и сын Остап.
- В 2024 году пара объявила о разводе. В то же время бывшие супруги подчеркнули, что сохранили уважение друг к другу.