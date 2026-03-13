Телеведущий опубликовал серию теплых снимков на своей странице в инстаграме. Он позировал вместе с детьми во время профессиональной фотосессии.

Андрей Бедняков предстал с детьми в фотостудии. Для съемки семья выбрала легкие и уютные образы. Ведущий надел светлые джинсы, футболку и неизменную кепку. 10-летняя Ксения выбрала похожий аутфит и тоже предстала в футболке и джинсах, создав family look.



Андрей Бедняков с детьми / Фото из инстаграма Андрея Беднякова

Маленький Остап позировал перед камерой в светлой кофточке с воротничком и бежевых штанах. На фото звездный папа нежно обнимает малыша, а они радостно позируют рядом.



Андрей Бедняков с детьми / Фото из инстаграма Андрея Беднякова



Андрей Бедняков с детьми / Фото из инстаграма Андрея Беднякова

Бедняков оставил фотографии без подписи, ведь фото говорят все сами за себя. Это заметили и фаны в комментариях.

"Круто и искренне. Счастья вам";

"Прекрасные фото";

"Настоящие и такие домашние";

"Классный папа. Счастья всей вашей семье";

"Люблю вашу семью".

Отметим, в интервью "Бомбардиру" Андрей Бедняков рассказал, что он остался в хороших отношениях с бывшей женой Настей Короткой. Они живут неподалеку, чтобы было удобно обоим заботиться о детях.

Что известно об Андрее Беднякове?