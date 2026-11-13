Отец покинул его, когда он был еще младенцем, а маму потеряли в детстве: что пережили Андрей Данилко и другие

За яркими сценическими образами и успешной карьерой некоторых украинских артистов скрываются непростые семейные истории. Рассказываем, кто из них рос без мамы или папы и кому пришлось искать поддержку у других близких.

Детство не всех известных артистов было беззаботным: некоторым пришлось рано повзрослеть и привыкать к жизни без одного из родителей. 24 Канал собрал истории украинских знаменитостей, которых воспитывали мамы, бабушки и дедушки.

Андрей Данилко потерял отца в семилетнем возрасте

Андрей Данилко / Фото из инстаграма

Андрей Данилко, которого миллионы украинцев знают по образу Верки Сердючки, рано пережил утрату отца. Когда будущему артисту было всего семь лет, его отец умер от онкологического заболевания.

После этого мама Светлана самостоятельно воспитывала Андрея и его старшую сестру Галину. Семья жила довольно скромно: в небольшой квартире, где не было даже ванной комнаты и душа.

В одном из интервью Данилко вспоминал, что его отец злоупотреблял алкоголем и из-за этого в семье случались конфликты. В то же время артист не скрывал, что испытывал к нему и теплые чувства.

Артем Пивоваров не помнит своего отца

Артем Пивоваров / Фото из инстаграма

История детства Артема Пивоварова также связана с отсутствием отца. Мужчина ушел из семьи, когда будущему певцу было всего три месяца.

В одном из интервью журналистке Рамине Эсхакзай артист признавался, что практически не помнит отца и даже не может вспомнить, как тот выглядел. В детстве мама показывала ему фотографии отца, однако личного общения между ними почти не было.

Пивоваров рассказывал, что его воспитывали мама и бабушка. Именно они были рядом с ним на протяжении всего детства и поддерживали его, пока он рос в Волчанске. Впоследствии артист признавался, что в детстве ему хотелось увидеть отца, однако наладить близкие отношения так и не удалось.

Вячеслав Довженко остался без мамы в полтора года

Вячеслав Довженко/ Фото из инстаграма

Украинский актер Вячеслав Довженко пережил утрату матери еще в раннем детстве. Женщина умерла после родов из-за врожденного порока сердца, когда мальчику было всего полтора года.

Как рассказывал артист, врачи в свое время не рекомендовали матери рожать из-за состояния здоровья, однако она решила сохранить беременность. К сожалению, после родов медики не смогли ее спасти.

После смерти мамы Вячеслав и его старший брат Вадим остались с отцом. Важную роль в их воспитании также сыграли бабушка и дедушка.

Довженко вспоминал, что отец пытался найти женщину, которая могла бы стать близким человеком для детей и подарить им материнскую заботу. В то же время актер подчеркивал, что никто не мог полностью заменить ему родную маму.

KOLA посвятила песню отцу, которого не было рядом

KOLA / Фото из инстаграма

Украинская певица KOLA (Анастасия Прудиус) также росла без отца. Артистка неоднократно говорила об этой части своей жизни и признавалась, что отсутствие папы в свое время было для нее болезненной темой.

Личные переживания исполнительница воплотила в песне "SALUT PAPA". По словам KOLA, композиция стала своеобразной рефлексией на ее детство и отношения с отцом.

Певица также рассказывала, что благодарна маме, которая была рядом и фактически заменила ей обоих родителей. Она не скрывала, что раньше ситуация с отцом очень задевала ее, однако со временем научилась по-другому воспринимать свое прошлое.

СолоХу воспитывала бабушка

СолоХа / Фото из инстаграма

Еще одна непростая история детства – у певицы СолоХи, настоящее имя которой Инна Белашова. Артистка рассказывала, что у ее родителей были проблемы с алкоголем, поэтому девочка не получала от них необходимого внимания и поддержки.

Значительную часть ее воспитания взяла на себя бабушка. Именно она стала для будущей певицы самым близким человеком и опорой.

Когда СолоХе было 15 лет, ее мама попала в тюрьму. Впоследствии певица рассказывала, что бабушка, которая ее воспитывала, также умерла, когда девочке было примерно 13 лет. После этого опеку над ней взяла бабушка по отцовской линии.

В интервью артистка откровенно признавалась, что ей не хватало родительской любви. Теперь, когда она сама воспитывает детей, особенно хорошо понимает, насколько важно ребенку чувствовать поддержку мамы и папы.

Несмотря на непростое детство, сегодня многие украинские знаменитости сами воспитывают детей и создают семьи, о которых когда-то мечтали. Некоторые из них уже даже и успели стать бабушками и дедушками – кто из артистов может похвастаться звездными внуками, рассказываем в другой подборке.