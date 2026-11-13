Батько покинув ще немовлям, а маму втратили в дитинстві: що пережили Андрій Данилко та інші

Дитинство не всіх відомих артистів було безтурботним: декому довелося рано подорослішати та звикати до життя без одного з батьків. 24 Канал зібрав історії українських знаменитостей, яких виховували мами, бабусі та дідусі.

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Андрій Данилко втратив батька у семирічному віці

Андрій Данилко / Фото з Інстаграму v_serduchka

Андрій Данилко, якого мільйони українців знають за образом Вєрки Сердючки, рано пережив втрату батька. Коли майбутньому артисту було лише сім років, його тато помер від онкологічного захворювання.

Після цього мама Світлана самостійно виховувала Андрія та його старшу сестру Галину. Родина жила досить скромно: у невеликому помешканні, де не було навіть ванної кімнати та душу.

В одному з інтерв'ю Данилко згадував, що його батько зловживав алкоголем і через це в родині траплялися конфлікти. Водночас артист не приховував, що мав до нього й теплі почуття.

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Артем Пивоваров не пам'ятає свого батька

Артем Пивоваров / Фото з Інстаграму pivovarovmusic

Історія дитинства Артема Пивоварова теж пов'язана з відсутністю батька. Чоловік залишив родину, коли майбутньому співакові було лише три місяці.

В одному з інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай артист зізнавався, що практично не пам'ятає тата та навіть не може пригадати, який він мав вигляд. У дитинстві мама показувала йому фотографії батька, однак особистого спілкування між ними майже не було.

Пивоваров розповідав, що його виховували мама та бабуся. Саме вони були поруч із ним упродовж дитинства та підтримували його, поки він зростав у Вовчанську. Згодом артист зізнавався, що в дитинстві йому хотілося побачити батька, однак налагодити близькі стосунки так і не вдалося.

В'ячеслав Довженко залишився без мами у півтора року

В'ячеслав Довженко/ Фото з Інстаграму sldovgenko

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Український актор В'ячеслав Довженко пережив втрату мами ще в ранньому дитинстві. Жінка померла після пологів через вроджену ваду серця, коли хлопчикові було лише півтора року.

Як розповідав артист, лікарі свого часу не рекомендували матері народжувати через стан здоров'я, однак вона вирішила зберегти вагітність. На жаль, після пологів медики не змогли її врятувати.

Після смерті мами В'ячеслав та його старший брат Вадим залишилися з батьком. Важливу роль у їхньому вихованні також відіграли бабуся та дідусь.

Довженко згадував, що батько намагався знайти жінку, яка могла б стати дітям близькою людиною та подарувати їм материнську турботу. Водночас актор наголошував, що ніхто не міг повністю замінити йому рідну маму.

KOLA присвятила пісню батькові, якого не було поруч

KOLA / Фото з Інстаграму

Українська співачка KOLA (Анастасія Прудіус) також зростала без батька. Артистка неодноразово говорила про цю частину свого життя та зізнавалася, що відсутність тата свого часу була для неї болючою темою.

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Особисті переживання виконавиця втілила у пісні "SALUT PAPA". За словами KOLA, композиція стала своєрідною рефлексією на її дитинство та стосунки з батьком.

Співачка також розповідала, що вдячна мамі, яка була поруч і фактично замінила їй обох батьків. Вона не приховувала, що раніше ситуація з татом її дуже зачіпала, однак з часом навчилася інакше сприймати власне минуле.

СолоХу виховувала бабуся

СолоХа / Фото з Інстаграму soloha_official

Ще одна непроста історія дитинства – у співачки СолоХи, справжнє ім'я якої Інна Белашова. Артистка розповідала, що її батьки мали проблеми з алкоголем, тому дівчинка не отримувала від них необхідної уваги та підтримки.

Значну частину її виховання взяла на себе бабуся. Саме вона стала для майбутньої виконавиці найближчою людиною та опорою.

Коли СолоХі було 15 років, її мама потрапила до в'язниці. Згодом співачка розповідала, що бабуся, яка її виховувала, також померла, коли дівчинці було приблизно 13 років. Після цього опіку над нею взяла бабуся по батьковій лінії.

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В інтерв'ю артистка відверто зізнавалася, що їй бракувало батьківської любові. Тепер, коли вона сама виховує дітей, особливо добре розуміє, наскільки важливо дитині відчувати підтримку мами й тата.

Попри непросте дитинство, сьогодні чимало українських знаменитостей самі виховують дітей і створюють родини, про які колись мріяли. Деякі з них уже навіть встигли стати бабусями й дідусями – хто з артистів може похвалитися зірковими онуками, розповідаємо в іншій добірці.