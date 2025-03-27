Я его не видел лет 25, – Данилко рассказал, как создал первый костюм для Верки Сердючки

Известный украинский артист Андрей Данилко раскрыл детали создания своего легендарного сценического образа Верки Сердючки. Он рассказал о том, как собирал по частям ее первый костюм.

К тому же он рассекретил, где сейчас тот его наряд. Сообщает Show 24 со ссылкой на "Цейво подкаст" с Васей Байдаком.

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Так, по словам артиста, юбка досталась ему от мамы, пиджак он выпросил у кого-то из проводников, а колготки приобрели специально. Берет Андрей также одолжил у кого-то из знакомых.

Данилко отметил, что в начале карьеры для имитации груди клали свитера, потом перешли на презервативы.

Это было удобно, но имели свои нюансы. Когда становилось жарко, они могли слипаться и даже лопаться,

– вспомнил артист.

Уже потом для образа Верки Сердючки была создана паралоновая грудь.

Этот костюм еще сохранился. Где-то на Политехе, моей первой квартире, он там висит. Думаю, там есть берет, рубашка, пиджак, юбка. Я его не видел лет 25,

– рассказал Данилко.

"Цейво подкаст": смотрите видео онлайн

Что известно о начале творчества Верки Сердючки

Все началось в 1989 году на полтавской сцене КВН. Андрей Данилко создал образ, взяв имя одноклассницы Ани Сердюк. Сначала героиня была обычной продавщицей, которую впоследствии превратили в колоритную проводницу.

8 марта 1991 года состоялось первое большое сценическое выступление в Полтавском театре имени Николая Гоголя. В том же году Данилко представил миниатюры "Проводница" и "Столовая".

В 1993 году артист получил первые профессиональные награды: приз за лучшую работу на конкурсе "Курская аномалия" и звание лауреата "Всесміх-93" в Киеве.

Популярность образа стремительно росла. В 1995 году Данилко получил гран-при на международном фестивале "Море смеха". Впоследствии Верка Сердючка снялась в рекламе ПриватБанка.

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С ноября 1997 по май 2002 года выходила популярная телепрограмма "СВ-шоу", где Верка общалась со звездами эстрады в стилизованном вагоне поезда. Ее соведущей была молчаливая Геля.

Недавно Андрей Данилко вспомнил, как молодой артист Parfeniuk разочаровался, когда узнал, что Верку Сердючку играет мужчина.