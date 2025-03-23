25 лет спустя: Андрей Данилко показал архивные кадры с Гелей из "СВ-шоу"

Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, опубликовал архивные фотографии времен легендарного "СВ-Шоу", вызвав волну ностальгии среди фанатов.

Снимки появились в социальных сетях шоумена 23 марта по случаю дня рождения Радмилы Щеголевой, которая была соведущей Сердючки. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Андрея Данилко.

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На фотографиях начала 2000-х годов можно увидеть молодых артистов как в сценических образах с перьями и яркими аксессуарами, так и без интенсивного грима во время фотосессии на розовом фоне.

Радмила! Поздравляю тебя с Днем рождения. Будь счастлива. Спасибо за крутой период нашей жизни. Лю..,

– написал под этими кадрами Андрей Данилко.

Для справки! Легендарное "СВ-шоу" выходило сначала на канале "1+1", а впоследствии транслировалось на российских телеканалах "РТР", "ТВ-6", "СТС" и "Муз-ТВ". Программа была стилизована под спальный вагон поезда, где Верка Сердючка общалась со звездами украинского и российского шоу-бизнеса, а ее напарницей была молчаливая Геля.

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