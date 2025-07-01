Первая встреча сестричек: Андрей Джеджула растрогал фото с детьми

Ведущий Андрей Джеджула недавно сообщил, что стал отцом в третий раз. На днях он познакомил детей от предыдущих отношений с новорожденной дочерью.

Андрей Джеджула опубликовал новое семейное фото. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на его инстаграм-страницу.

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Шоумен позировал перед камерой с дочерьми – новорожденной Эмилией и старшей Адель. Андрей Джеджула рассказал, что сестры уже успели познакомиться. Также с крохой увиделся старший брат.

Пролетела первая неделя! Эмилия уже познакомилась со всеми родными. Маленькую "куклу" гостеприимно встретил братик и сестричка,

– поделился ведущий.



Андрей Джеджула с детьми / Фото из инстаграма Андрея Джеджулы

Что известно о детях Андрея Джеджулы

Андрей Джеджула недавно сообщил, что стал отцом в третий раз. У него родилась дочь Эмилия. Ведущий женился на матери ребенка, но свою избранницу он решил не показывать.

Также Андрей Джеджула воспитывает старшего сына Даниэля, который родился в гражданском браке с певицей Сантой Димопулос. В одном из интервью шоумен рассказал, что парень решил вернуться в Украину и жить с отцом.

Второй ребенок ведущего – 4-летняя дочь Аделина, которая родилась в браке с Юлией Леус.