Есть проблемы с поведением, – Фединчик рассказал, как воспитывает сына после развода с Денисенко

В семье актеров Андрея Фединчика и Натальи Денисенко родился сын Андрейко. В этом году мальчик окончил второй класс.

Известный отец поделился подробностями об учебе сына в школе и поделился своим подходом к воспитанию. Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина LIFE.

Так, по словам Андрея Фединчика, Андрейко хорошо учится, однако из-за своей активности иногда нарушает дисциплину на уроках.

Есть определенные проблемы с поведением, но это тоже нормально для мальчишки... Меня в школу не вызывали, но сообщали о том, что его иногда даже отстраняли от урока,

– вспомнил актер.

Он признался, что относится к таким ситуациям с пониманием и просто старается спокойно общаться с сыном, объясняя ему, как лучше вести себя в разных ситуациях.

Я понимаю, что такое детская энергия, что ее нужно куда-то девать. Я просто объясняю, что это нужно делать на перемене, потому что он мешает не только себе, но и другим детям, когда они учатся. Он это понимает,

– подчеркнул Фединчик.

Также Андрей отметил, что его поражает, как стремительно взрослеет сын: "Проходит неделя, а у него происходит такой скачок, что-то меняется в нем очень кардинально. Смотришь и думаешь, как быстро летит время".

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Напомним, в прошлом году Андрей Фединчик и Наталья Денисенко официально расторгли брак. Несмотря на это, актеры поддерживают общение ради сына и стараются создать для него такие условия, чтобы он не болезненно переживал развод родителей.

Известно, что Наталья Денисенко находится в новых отношениях с предпринимателем Юрием Савранским. Мужчина сделал актрисе предложение во время отдыха в Греции. Звезда уже рассказывала, как на ее помолвку отреагировал 8-летний сын.