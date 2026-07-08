Зірковий батько поділився подробицями про навчання сина в школі та поділився своїм підходом до виховання. Про це він розповів у коментарі РБК-Україна LIFE.

Так, за словами Андрія Федінчика, Андрійко добре навчається, однак через свою активність іноді порушує дисципліну на уроках.

Є певні проблеми з поведінкою, але це теж нормально для пацана... Мене до школи не викликали, але повідомляли про те, що він іноді навіть був відлучений від уроку,

– пригадав актор.

І зізнався, що ставиться до таких ситуацій із розумінням і просто намагається спокійно спілкуватися з сином, пояснюючи йому, як краще поводитися в різних ситуаціях.

Я розумію, що таке дитяча енергія, що її треба кудись дівати. Я просто пояснюю, що це треба робити на перерві, бо він заважає не лише собі, а й іншим діткам, коли вони вчаться. Він це розуміє,

– наголосив Федінчик.

Також Андрій зауважив, що його вражає, як стрімко дорослішає син: "Минає тиждень, а в нього стається такий стрибок, щось змінюється дуже кардинально в ньому. Ти дивишся і думаєш, як швидко летить час".

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Нагадаємо, торік Андрій Федінчик і Наталка Денисенко офіційно розірвали шлюб. Попри це, актори підтримують спілкування заради сина й намагаються створити для нього такі умови, щоб він не болісно переживав розлучення батьків.

Відомо, що Наталка Денисенко перебуває у нових стосунках з підприємцем Юрієм Савранським. Чоловік освідчився акторці під час відпочинку в Греції. Зірка вже розповідала, як на її заручини відреагував 8-річний син.