Бывший муж Наталки Денисенко впервые рассказал, почему демобилизовался из ВСУ
Бывший муж Наталки Денисенко и актер Андрей Фединчик более трех лет прослужил в армии, однако в сентябре 2025 года ВВК признала его непригодным к военной службе.
Военный дал первое большое интервью за четыре года, где подробно рассказал о демобилизации. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.
Андрей Фединчик демобилизовался в сентябре 2025 года по заключению ВВК. Он проходил военно-врачебную комиссию, во время которой профильный врач-нейрохирург принял решение о списании по соответствующей статье. Дело в том, что военному провели операцию во время которой установили титановую конструкцию в позвоночник.
Это проблема, оказывается, очень мощная. Я был в очереди и там много казаков были с такой системой тоже,
– рассказал Фединчик.
Проблемы со спиной у актера были еще до начала полномасштабного вторжения, но ухудшилось состояние именно на фронте. Андрей объяснил, что причиной стала перегрузка. Кроме амуниции, военные переносят рюкзаки, боеприпасы и даже других людей, что нагружает спину и шею.
Интервью с Андреем Фединчиком: смотрите видео онлайн
Фединчик в инстаграме писал, что продолжает помогать армии. Также известно, что он возобновил свою работу в театре.
Что известно о военной службе Андрея Фединчика?
- 24 февраля 2022 года актер находился в Киеве вместе с женой и сыном. Впоследствии семья отправилась в Житомир, где Андрей остался, став на защиту Украины.
- Наталья Денисенко с сыном Андреем тогда поехали на Запад Украины. Об этом мужчина рассказывал в программе "Звездный путь".
- Сначала Фединчик присоединился к добровольческому батальону, а с апреля 2022 года был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины.