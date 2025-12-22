Колишній чоловік Наталки Денисенко вперше розповів, чому демобілізувався із ЗСУ

Колишній чоловік Наталки Денисенко та актор Андрій Федінчик понад три роки прослужив у війську, проте у вересні 2025 року ВЛК визнала його непридатним до військової служби.

Військовий дав перше велике інтерв'ю за чотири роки, де детально розповів про демобілізацію. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.

Андрій Федінчик демобілізувався у вересні 2025 року за висновком ВЛК. Він проходив військово-лікарську комісію, під час якої профільний лікар-нейрохірург ухвалив рішення про списання за відповідною статтею. Річ у тім, що військовому провели операцію під час якої встановили титанову конструкцію у хребет.

Це проблема, виявляється, дуже потужна. Я був у черзі й там багато козаків були з такою системою теж,

– розповів Федінчик.

Проблеми зі спиною в актора були ще до початку повномасштабного вторгнення, але погіршився стан саме на фронті. Андрій пояснив, що причиною стало перевантаження. Окрім амуніції, військові переносять рюкзаки, боєприпаси й навіть інших людей, що навантажує спину та шию.

Федінчик в інстаграмі писав, що продовжує допомагати війську. Також відомо, що він відновив свою роботу в театрі.

Що відомо про військову службу Андрія Федінчика?