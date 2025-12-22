Колишній чоловік Наталки Денисенко вперше розповів, чому демобілізувався із ЗСУ
- Андрій Федінчик демобілізувався із ЗСУ. Військово-лікарська комісія визнала його непридатним через проблеми зі спиною після операції.
- Проблеми зі спиною загострилися на фронті через перевантаження.
Колишній чоловік Наталки Денисенко та актор Андрій Федінчик понад три роки прослужив у війську, проте у вересні 2025 року ВЛК визнала його непридатним до військової служби.
Військовий дав перше велике інтерв'ю за чотири роки, де детально розповів про демобілізацію. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.
Андрій Федінчик демобілізувався у вересні 2025 року за висновком ВЛК. Він проходив військово-лікарську комісію, під час якої профільний лікар-нейрохірург ухвалив рішення про списання за відповідною статтею. Річ у тім, що військовому провели операцію під час якої встановили титанову конструкцію у хребет.
Це проблема, виявляється, дуже потужна. Я був у черзі й там багато козаків були з такою системою теж,
– розповів Федінчик.
Проблеми зі спиною в актора були ще до початку повномасштабного вторгнення, але погіршився стан саме на фронті. Андрій пояснив, що причиною стало перевантаження. Окрім амуніції, військові переносять рюкзаки, боєприпаси й навіть інших людей, що навантажує спину та шию.
Інтерв'ю з Андрієм Федінчиком: дивіться відео онлайн
Федінчик в інстаграмі писав, що продовжує допомагати війську. Також відомо, що він відновив свою роботу в театрі.
Що відомо про військову службу Андрія Федінчика?
- 24 лютого 2022 року актор перебував у Києві разом із дружиною та сином. Згодом родина вирушила до Житомира, де Андрій залишився, ставши на захист України.
- Наталка Денисенко з сином Андрієм тоді поїхали на Захід України. Про це чоловік розповідав у програмі "Зірковий шлях".
- Спочатку Федінчик приєднався до добровольчого батальйону, а з квітня 2022 року був мобілізований до лав Збройних сил України.