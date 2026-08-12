Годами искали скрытый смысл: Хлывнюк объяснил, о чем на самом деле трек "Вахтерам"
Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк решил окончательно разъяснить, что на самом деле означают слова из известной песни "Вахтерам". Артист опроверг распространенные предположения слушателей, которые годами искали в композиции скрытые намеки на наркотики.
В своем инстаграме Хлывнюк объяснил значение нескольких строк из песни и подчеркнул: никакого скрытого подтекста там нет.
Вахтеры – это вахтеры в парадной форме. Кофе – это кофе. Чивава – это пустыня. Песня о любви,
– написал музыкант.
Свою публикацию артист дополнил фрагментом картины, на которой изображен Иисус, что побеждает дьявола.
Как появилась песня "Вахтерам"?
История создания трека романтична. По словам Хливнюка, идея для композиции родилась после позднего возвращения со свидания: у подъезда дома, где жила его девушка, дежурили две вахтерши. Женщины сначала не хотели пропускать гостя внутрь, но в конце концов поддались на уговоры. Именно этот эпизод и стал основой для сюжета будущего хита.
Песня "Вахтерам" вышла в 2007 году и вошла в альбом "Family Бизнес". С тех пор она стала одной из визитных карточек "Бумбокса".
После выхода песни поклонники начали по-своему трактовать ее текст. В частности, некоторые слова и образы слушатели воспринимали как сленг, связанный с наркотиками. Из-за этого композиции годами приписывали совершенно иной смысл, чем тот, который заложил в нее автор. Впрочем, по словам Андрея Хливнюка, "Вахтеры" – это обычная песня о любви, а все упомянутые в ней образы следует воспринимать буквально.
Ранее Андрей Хливнюк объяснил, почему не будет переводить русскоязычные песни "Бумбокса".