У своєму інстаграмі Хливнюк пояснив значення кількох рядків із пісні та наголосив: ніякого прихованого підтексту там немає.

В останнє: вахтери – це вахтери в парадних. Кава – це кава. Чівава – це пустеля. Пісня про кохання,

– написав музикант.

Свою публікацію артист доповнив фрагментом картини, на якій зображений Ісус, що перемагає диявола.

Андрій Хливнюк пояснив, що означають слова з відомої пісні "Вахтерам" / Скриншот з інстаграм-сторіс

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Як з'явилася пісня "Вахтерам"?

Історія створення треку є романтичною. За словами Хливнюка, ідея для композиції народилася після пізнього повернення з побачення: біля під'їзду будинку, де жила його дівчина, чергували дві вахтерки. Жінки спершу не хотіли пропускати гостя всередину, але зрештою піддалися на вмовляння. Саме цей епізод і став основою для сюжету майбутнього хіта.

"Вахтерам" вийшла у 2007 році та увійшла до альбому "Family Бізнес". Відтоді вона стала однією з візитівок "Бумбоксу".

Після виходу пісні шанувальники почали по-своєму трактувати її текст. Зокрема, деякі слова та образи слухачі сприймали як сленг, пов'язаний із наркотиками. Через це композиції роками приписували зовсім інший зміст, ніж той, який закладав у неї автор. Втім, за словами Андрія Хливнюка, "Вахтери" – це звичайна пісня про кохання, а всі згадані у ній образи варто сприймати буквально.

Раніше Андрій Хливнюк пояснив, чому не перекладатиме російськомовні пісні "Бумбоксу".