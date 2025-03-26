Не знали, как протянуть, – Андрей Хлывнюк о критически важном статусе "Бумбокса"

Группа "Бумбокс" получила статус критически важной, что позволило музыкантам выезжать за границу. На одном из концертов Андрей Хлывнюк прокомментировал этот приказ Минкульта.

На днях "Бумбокс" выступил с концертом в Лондоне, где Андрей Хлывнюк высказался о новом статусе группы. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал музыкального обозревателя Романа Бутурлакина, которому прислала видео с мероприятия его подписчица.

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Андрей Хлывнюк рассказал, что зрители концерта помогли собрать на дроны, и впереди – еще много выступлений. Лидер "Бумбокса" признался, что взял отпуск на месяц за свой счет для этого благотворительного тура.

Певец не смог не обойти стороной новый статус коллектива. Он заверил, что группа не является критической инфраструктурой для страны, а их впоследствии переназовут.

Надо же оправдываться. Я должен быть белочкой, а все остальные – к*кашки. Не знали, как протянуть, чтобы позволить выехать, и назвали нас "критической инфраструктурой". Конечно, мы никакая не критическая для страны инфраструктура. Конечно, нас переназовут и найдут лазейку нормальную в законодательстве,

– сказал Андрей Хлывнюк.

Андрей Хлывнюк о статусе группы "Бумбокс": видео с телеграмм-канала Романа Бутурлакина

Артист поблагодарил тех, кто с пониманием отнесся к ситуации. И с иронией обратился к тем, кто считает, что музыканты просто хотят уехать: "думайте и дальше, никаких проблем".

Подробнее о ситуации

На фоне частичного изменения правил выезда за границу группы "Бумбокс" и БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ получили статус "критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период" от Минкульта. Это обеспечило участникам коллективов "бронь" от мобилизации и право выезжать из Украины.

Соответствующая формулировка вызвала обсуждение в соцсетях. Поэтому Андрей Хлывнюк впоследствии прокомментировал, что не считает группу "критически важной" для страны и добавил, что позже этот статус назовут "менее кричаще".