"Бумбокс" исполнил "Зцапала злапала", которая возглавляет чарт Apple Music, на концерте во Франкфурте

На днях группа "Бумбокс" выступила во Франкфурте. На сцене зазвучала и песня 2000-х годов "Зцапала злапала", которая попала в топы украинских музыкальных чартов и продолжает вируситься в тиктоке.

Роликами с концерта "Бумбокс" во Франкфурте люди активно делятся в социальных сетях, в частности в тиктоке, пишет Show 24. Заметим, что сейчас продолжается зарубежный тур коллектива – "Дронотур 2025".

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Песня "Зцапала злапала" залетела в чарт Apple Music "Топ-100 Украина" и занимает первую строчку. Кроме того, она попала в Топ-50 Украина Spotify. Трек вошел в альбом 2006 года Family Бизнес.

Группа "Бумбокс" уже поблагодарила поклонников за концерт во Франкфурте на своей странице в инстаграме. Собранные средства будут направлены в благотворительный фонд Андрея Хлывнюка.

Песня "Зцапала злапала" на концерте во Франкфурте: смотрите видео

На концерте во Франкфурте звучали и другие популярные песни группы "Бумбокс", в частности "Люди", "Тримай мене", "Поліна", "Ким ми були". Видео люди публикуют в социальных сетях, также они делятся своими впечатлениями о выступлении: