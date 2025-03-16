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Show24 Музыка "Бумбокс" исполнил "Зцапала злапала", которая возглавляет чарт Apple Music, на концерте во Франкфурте
16 марта, 11:20
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"Бумбокс" исполнил "Зцапала злапала", которая возглавляет чарт Apple Music, на концерте во Франкфурте

Мария Примыч
Основні тези
  • Группа "Бумбокс" выступила во Франкфурте, где прозвучала песня "Зцапала злапала", которая сейчас в топах музыкальных чартов и вирусится в TikTok.
  • Собранные средства с концерта будут направлены в благотворительный фонд Андрея Хлывнюка, а поклонники активно делятся видео с концерта и отзывами в соцсетях.

На днях группа "Бумбокс" выступила во Франкфурте. На сцене зазвучала и песня 2000-х годов "Зцапала злапала", которая попала в топы украинских музыкальных чартов и продолжает вируситься в тиктоке.

Роликами с концерта "Бумбокс" во Франкфурте люди активно делятся в социальных сетях, в частности в тиктоке, пишет Show 24. Заметим, что сейчас продолжается зарубежный тур коллектива – "Дронотур 2025".

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Песня "Зцапала злапала" залетела в чарт Apple Music "Топ-100 Украина" и занимает первую строчку. Кроме того, она попала в Топ-50 Украина Spotify. Трек вошел в альбом 2006 года Family Бизнес.

Группа "Бумбокс" уже поблагодарила поклонников за концерт во Франкфурте на своей странице в инстаграме. Собранные средства будут направлены в благотворительный фонд Андрея Хлывнюка.

Песня "Зцапала злапала" на концерте во Франкфурте: смотрите видео

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На концерте во Франкфурте звучали и другие популярные песни группы "Бумбокс", в частности "Люди", "Тримай мене", "Поліна", "Ким ми були". Видео люди публикуют в социальных сетях, также они делятся своими впечатлениями о выступлении:

  • "Спасибо за прекрасную атмосферу! Это был огонь".
  • "Услышать вас вживую – это просто фантастически. Незабываемый концерт! Ваша энергия и исполнение просто поражают! Спасибо за такие эмоции!"
  • "Лучшие, это было непревзойденно".
  • "Это было невероятно. Вы – это любовь"
  • "Кайф услышать вас! Спасибо за атмосферу".
  • "Очень приятно было видеть много молодежи".