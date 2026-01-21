Укр Рус
Show24 Украинские звезды Писатель Андрей Любка мобилизуется в ВСУ
21 января, 10:48
6

Писатель Андрей Любка мобилизуется в ВСУ

Марта Гнат
Основні тези
  • Писатель Андрей Любка принял решение о мобилизации в ВСУ в октябре 2025 года.
  • Он сообщил о своем решении публично на своей инстаграм-странице.

Решение о мобилизации писатель из Закарпатья принял еще в октябре 2025 года. Об этом решении Андрей Любка сообщил публично вчера вечером.

Соответствующее заявление волонтер опубликовал на своей инстаграм-странице, отметив что уладил все свои дела и сейчас отправляется на базовую военную подготовку.

Не пропустите Снялся в фильме Байдака и собирал миллионы на ВСУ: где сейчас звезда "Лиги смеха" Марк Куцевалов

Андрей даже выбрал себе подразделение, где планирует проходить службу. Однако Любка не сообщил название подразделения.

Решение мобилизоваться я принял в октябре, выбрал себе подразделение, закончил все важные дела и финализировал рабочие проекты, а теперь отправляюсь на БЗВП. Еще не знаю, как будет выглядеть моя жизнь в будущем – видимо, не будет легко, зато точно будет интересно, 
– предполагает мужчина.

Он выразил надежду, что новый опыт станет полезным для него, как писателю.

Волонтер считает, что сейчас настало время "быть не только для ВСУ, а в ВСУ". По мнению Андрея, если хотим победить в войне с российским врагом, то служить должны все.

Настала моя очередь – и это по-честному, 
– подчеркнул Любка.

Кроме того, опубликовал фото с машиной, которая стала его крайней волонтерской деятельностью. Это 415-й приобретенный автомобиль за годы волонтерской работы. Он поблагодарил команду за проделанную работу, а людям – за донаты и поддержку.

Андрей Любка отчитывается о волонтерской деятельности / Фото из инстаграма писателя

Недавно актриса Римма Зюбина рассказала на ютуб-канале центра противодействия дезинформации о своем сыне. С первых дней парень ездил на фронт с международными военными журналистами как переводчик. Даниил также работал в Буче и Ирпене в период, когда эти территории оставались серой зоной. Впоследствии сам принял решение присоединиться к армии.

Кто еще из известных людей мобилизовался в ряды ВСУ?

  • Комик Кирилл Ганин подтвердил, что присоединился в ряды Вооруженных Сил Украины. Мужчина отметил, что принял такое решение не для хайпа.
  • Ярина Квасний, исполнительница хита "Паровая машина", мобилизовалась и служит на востоке Украины в Первом отдельном медицинском батальоне.
  • Украинский рэпер Миша Правильный мобилизовался в ряды ВСУ и стал частью батальона "Нахтигаль". По словам исполнителя, он мог избежать службы, но все же решил мобилизоваться по собственному желанию.