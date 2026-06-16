Не является поклонником попа: Андрей Садовый рассказал, какую музыку слушает

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о своих музыкальных предпочтениях. Он также высказался об украинских поп-исполнителях.

В интервью Славе Демину Садовый признался, что любит джаз. Он не является поклонником поп-музыки.

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Мне посчастливилось слушать самых крутых джазовых исполнителей мира, когда они все приезжали во Львов. Но ясно, что война все это разрушила. Львов и джаз – это нечто общее. Это моя жизнь,

– отметил мэр Львова.

Андрей Садовый также вспомнил, что ему понравилось выступление инди-группы "Один в каноэ" на Дне города Львова в этом году. По случаю 770-летия родного города коллектив спел на балконе Ратуши.

Мэр Львова любит, когда Святослав Вакарчук поет под гитару.

Когда он давал концерты на стадионе – это ответственность. Если это во Львове – я переживаю за безопасность, потому что приходят 20 тысяч человек. Им нужно зайти, выйти, транспорт… Я сижу на концерте, меня трясет. Люди отдыхают, а я переживаю, не дай Бог что-то случится,

– пояснил Садовый.

Певицу KOLA Андрей Иванович не слушает. Что касается Оли Поляковой – он сказал, что артистка создала хорошую песню для реабилитационного центра UNBROKEN. Речь идет о треке "Пташка".

Ее энергетика заряжает, она такая драйвовая. Песни я слушал, помню несколько композиций,

– добавил мужчина.

Садовый подчеркнул, что принципиально не пошел бы на концерт "Квартала 95". С Анной Тринчер и Аленой Омаргалиевой он не знаком, а вот творчество группы "Лисапетный батальон" слышал и называет его интересным.

Интервью с Андреем и Екатериной Садовыми: смотрите видео онлайн

Какую музыку слушает Владимир Зеленский?

Напомним, на днях Владимир Зеленский принял участие в презентации первых результатов государственной инициативы "Тысячевесна", призванной поддержать развитие украинской культуры и креативных индустрий, во время мероприятия он поделился своими музыкальными предпочтениями.

"Я никогда не думал, что буду слушать Bunny с таким удовольствием. Есть ли сегодня возможность, чтобы в Украине был Aerosmith? Для меня "Океан Эльзы" – это Aerosmith. Я люблю "Океан Эльзы". Только не говорите Вакарчуку (смеется – 24 Канал)", – сказал президент Украины.

Украинский лидер отметил, что все музыкальные жанры имеют крутых представителей, и добавил, что в Украине много молодых талантливых музыкантов.