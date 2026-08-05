Андрей Садовый поздравил супругу с 25-летием брака и опубликовал редкое совместное фото

Мэр Львова Андрей Садовый и его супруга, искусствовед Екатерина Кит-Садовая, 4 августа отпраздновали важную семейную дату – 25-ю годовщину свадьбы.

По этому случаю мэр Львова опубликовал в инстаграме совместное фото с любимой и лаконично поздравил ее с праздником.

Сегодня нам 25 лет. Екатерина говорит, что это много. Я так не думаю,

– написал Садовый.

На фото Андрей и Екатерина нежно обнимаются и улыбаются в камеру.

Андрей Садовый с женой / Фото из инстаграма мэра Львова

Как началась история любви Андрея и Екатерины Садовых

Будущие супруги познакомились около 30 лет назад на праздновании Дня города Львова. Знакомство организовал их общий друг. По словам Андрея Садового, тогда они вместе пили кофе и танцевали в Бернардинском дворике.

В то время Садовый уже занимался предпринимательской деятельностью, а Екатерина была студенткой. Несмотря на длительные отношения, пара не спешила официально оформлять брак. Поженились они в 2001 году.

Вместе Андрей и Екатерина воспитывают пятерых сыновей – Ивана-Павла, Тадея-Луку, Михаила, Иосифа и Антония.

В 2024 году, спустя 23 года после свадьбы, супруги решили возобновить свои брачные клятвы.

Кстати, недавно еще одну важную семейную дату также отметили певица Ирина Федишин и ее муж, продюсер Виталий Човник. Супруги праздновали 20-ю годовщину брака.