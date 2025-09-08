Сабина Мусина ответила на обвинения, что открыла G Bar на украденные средства
- Сабина Мусина отрицает обвинения в использовании украденных средств для открытия G.Bar и заявила о подготовке судебного иска против Андрея Трушковского.
- Мусина подчеркнула, что не имеет отношения к финансовым делам бывшего мужа и обвинила Трушковского в клевете.
Бизнесвумен Сабина Мусина ответила на обвинения своего бывшего Андрея Трушковского, что якобы ее первый муж Константин Чередниченко дал средства на открытие салона красоты G.Bar, которые были украденными.
Мусина призналась, что шокирована, поэтому ей "нужно было время, чтобы сформулировать свое мнение без эмоций". Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на страницу бизнесвумен в Threads.
Но как совладелица компании, которая в первую очередь несет ответственность за команду и партнеров, с которыми годами мы выстраивали бизнес, я хочу выразить свою позицию и сделаю все необходимое, чтобы защитить то, что строилось более 10 лет, дело, которое делала большая команда людей, а это неоценимо,
– заявила Сабина Мусина.
Бизнесвумен отметила, что G.Bar не был открыт на украденные средства. Женщина обвинила Андрея Трушковского в клевете, попытке разрушить ее достоинство, честь, деловую репутацию, и добавила, что за это придется нести ответственность.
Мои юристы уже готовят иск, по которому мы будем требовать фактов. Пусть суд проанализирует "неоспоримые доказательства" и даст свою оценку,
– отметила соучредитель G.Bar.
Другие сплетни и детали личной жизни Мусина не будет комментировать. Бизнесвумен поблагодарила людей за поддержку.
Брак Сабины Мусиной и Константина Чередниченко завершился более 10 лет назад. По словам бизнесвумен, с тех пор она не имеет никакого отношения "к жизни, деятельности или финансовым делам бывшего мужа".
Любые попытки связать мое имя, мой бизнес или мою команду с уголовным производством, открытым против него, является манипуляцией и введением общества в заблуждение. Распространение ложной информации о моей якобы "причастности" к коррупционным действиям бывшего мужа не только подрывает мою деловую репутацию, но и наносит вред честным людям, которые работают со мной,
– подчеркнула она.
Для справки! Константин Чередниченко – первый муж Сабины Мусиной, от которого она родила дочь Киру. В 2020 году бизнесвумен вышла замуж за Андрея Трушковского. Через год они развелись.
В прошлом году Высший антикоррупционный суд огласил приговор по делу о растрате 3,5 миллиона гривен в государственной компании "Укринмаш" из структуры концерна "Укроборонпром". Речь идет о 2014-2015 годах. Среди семерых обвиняемых был и экс-заместитель гендиректора "Укринмаша" Константин Чередниченко. Он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией части имущества, об этом сообщал Центр противодействия коррупции.
Что сказал Андрей Трушковский?
- Андрей Трушковский заявил, что в 2015 году тогдашний муж Сабины Мусиной Константин Чередниченко выделил средства, которые были заработаны нечестным путем, на открытие салона красоты G.Bar.
- "В 2015 году ее муж инвестирует 50 тысяч долларов, конечно же, честно заработанных – не на крови, не на АТО, не на ВСУ, не на наших бойцах, не на нашем оружии и тому подобное. Она на них открывает G.Bar", – сказал он с сарказмом.
- По словам Трушковского, во время недавнего разговора Мусина говорила, что остальные деньги дала ее мать. Однако блогер утверждает, что на те 50 тысяч долларов сняли помещение и сделали ремонт.
- "Я говорю: "Понимаешь, что мама Джеффа Безоса в 90-х годах дала ему все свои сбережения – 260 или 270 тысяч долларов – и он сейчас миллиардер. Тебе муж дал украденные у государства деньги, на которые ты открыла бизнес"", – вспомнил Андрей разговор с Сабиной.
- Заметим, что G.Bar Сабина Мусина открыла вместе с Валерией Бородиной.