Бизнесвумен Сабина Мусина ответила на обвинения своего бывшего Андрея Трушковского, что якобы ее первый муж Константин Чередниченко дал средства на открытие салона красоты G.Bar, которые были украденными.

Мусина призналась, что шокирована, поэтому ей "нужно было время, чтобы сформулировать свое мнение без эмоций". Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на страницу бизнесвумен в Threads.

Но как совладелица компании, которая в первую очередь несет ответственность за команду и партнеров, с которыми годами мы выстраивали бизнес, я хочу выразить свою позицию и сделаю все необходимое, чтобы защитить то, что строилось более 10 лет, дело, которое делала большая команда людей, а это неоценимо,

– заявила Сабина Мусина.

Бизнесвумен отметила, что G.Bar не был открыт на украденные средства. Женщина обвинила Андрея Трушковского в клевете, попытке разрушить ее достоинство, честь, деловую репутацию, и добавила, что за это придется нести ответственность.

Мои юристы уже готовят иск, по которому мы будем требовать фактов. Пусть суд проанализирует "неоспоримые доказательства" и даст свою оценку,

– отметила соучредитель G.Bar.

Другие сплетни и детали личной жизни Мусина не будет комментировать. Бизнесвумен поблагодарила людей за поддержку.

Сабина Мусина ответила на обвинения / Фото с Threads

Брак Сабины Мусиной и Константина Чередниченко завершился более 10 лет назад. По словам бизнесвумен, с тех пор она не имеет никакого отношения "к жизни, деятельности или финансовым делам бывшего мужа".

Любые попытки связать мое имя, мой бизнес или мою команду с уголовным производством, открытым против него, является манипуляцией и введением общества в заблуждение. Распространение ложной информации о моей якобы "причастности" к коррупционным действиям бывшего мужа не только подрывает мою деловую репутацию, но и наносит вред честным людям, которые работают со мной,

– подчеркнула она.

Сабина Мусина о бывшем муже / Скриншот с Threads

Для справки! Константин Чередниченко – первый муж Сабины Мусиной, от которого она родила дочь Киру. В 2020 году бизнесвумен вышла замуж за Андрея Трушковского. Через год они развелись.

В прошлом году Высший антикоррупционный суд огласил приговор по делу о растрате 3,5 миллиона гривен в государственной компании "Укринмаш" из структуры концерна "Укроборонпром". Речь идет о 2014-2015 годах. Среди семерых обвиняемых был и экс-заместитель гендиректора "Укринмаша" Константин Чередниченко. Он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией части имущества, об этом сообщал Центр противодействия коррупции.

Что сказал Андрей Трушковский?