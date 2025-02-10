После митингов в Киеве: Андрея Билоуса отстранят от работы в Молодом театре
10 февраля более сотни протестующих собрались в Киеве, требуя увольнения директора-художественного руководителя Молодого театра Андрея Белоуса, которого обвиняют в сексуальных домогательствах к студенткам. Демонстранты передали открытое письмо мэру Виталию Кличко с призывом отстранить мужчину от работы в театре на время расследования.
В Киевской городской администрации уже отреагировали на обращение людей. Андрея Белоуса отстранят от исполнения должностных обязанностей, передает 24 Канал со ссылкой на КГГА.
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О том, что Андрея Билоуса отстранят от должности директора – художественного руководителя Молодого театра сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко. По ее словам, такое решение приняли для обеспечения объективного расследования и сохранения стабильной работы театра.
К тому же известно, что в КГГА состоялась встреча с инициативной группой, где обсудили дальнейшие шаги урегулирования ситуации, которые будут реализованы совместно с руководством Департамента культуры Киевской городской государственной администрации.
Городская власть занимает принципиальную позицию: никакие проявления харассмента, дискриминации или унизительного отношения в учреждениях культуры недопустимы. Культура – это не только пространство для творчества, но и мощное средство реабилитации и исцеления, которое должно вдохновлять, поддерживать и объединять. Она точно не должна наносить людям психологические или физические травмы,
– подчеркнула Анна Старостенко.
Также для расследования ситуации в театре создадут специальную комиссию.
Новые подробности в деле Андрея Белоуса
Полиция Киева начала уголовное производство в отношении преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого по делу о возможных неправомерных действиях.
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Андрей Билоус, которого недавно отрицает все обвинения и заявляет об организованной кампании против него. По его словам, решение о его отстранении было принято под общественным давлением, а не на основании доказательств.