Анджелина Джоли поддержала 14-летнюю украинку, пострадавшую от российского удара

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли связалась с 14-летней Полиной из Изюма. В начале февраля этого года девочка получила тяжелые ранения в результате российского ракетного удара.

Украинка получила тяжелые ранения, из-за которых временно не может ходить. Об этом сообщает Show24 со ссылкой на UNITED24.

Не пропустите В команде Святослава Вакарчука ответили, имеет ли он статус УБД

Сейчас Полина проходит лечение в киевской детской больнице "Охматдет", где врачи делают все возможное, чтобы вернуть ей возможность двигаться. Она мужественно борется за свое выздоровление, а ее самая большая мечта – снова стать на ноги.

Во время разговора с психологами девочка призналась, что очень хотела бы встретиться с Анджелиной Джоли, которая неоднократно выражала поддержку украинскому народу. И вот недавно мечта Полины осуществилась, и актриса связалась с ней в онлайн-формате. Звезда выразила слова поддержки, подбодрила девочку и передала ей личную записку с теплыми пожеланиями. Эта неожиданная встреча стала для Полины настоящим подарком и придала ей сил в борьбе за выздоровление.

Записка Анджелины Джоли для украинки / Фото UNITED24

Напомним, что 4 февраля россияне атаковали Изюм баллистикой, примерно в 11:34. В результате удара пострадали 55 человек, среди которых 3 детей. Кроме этого, враг разрушил административные здания и повредил жилой пятиэтажный дом.