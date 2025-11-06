Не прекращает поддерживать Украину: что Анджелина Джоли говорила о войне

Звезда Голливуда Анджелина Джоли снова приехала в Украину – она посетила Херсон. Тогда как в апреле 2022 года приезжала во Львов.

Анджелина Джоли поддерживает Украину с первых дней полномасштабной войны. 24 Канал собрал высказывания актрисы, где она говорила о своей позиции.

Голливудская звезда поддержала Украину в первые дни полномасштабного российского вторжения. Она писала, что делала все возможное вместе с коллегами, чтобы обеспечить защиту переселенцев.

Как и многие из вас, я молюсь за людей в Украине,

– писала Джоли.

Актриса часто распространяла сообщения об украинских матерях и детях, которые были вынуждены бежать от войны. В апреле 2022 она решила поддержать их лично и посетила больницу в Риме, где находился 31 ребенок из Украины.

"Я молюсь о завершении войны. Это единственный способ остановить страдания и бегства из зон конфликта. Ужасно видеть, как дети платят цену – потерянными жизнями, испорченным здоровьем и травмами", – говорила Джоли.



Джоли с детьми-беженцами в Риме / Фото Wanted in Rome

В конце апреля 2022 года Анджелина Джоли впервые приехала в Украину – встретилась с детьми-переселенцами, общалась с украинцами, бегущими от войны.

Я горжусь тем, что вижу стойкость, мужество и достоинство украинского народа. Ужасно видеть, какое влияние война имеет на целое поколение украинских детей,

– сказала Анджелина Джоли в итоге визита.

Впоследствии актриса вспомнила о своей поездке в инстаграме и показала обломок бомбы. Им играли дети, которые пострадали от обстрелов в Краматорске.

"Ежедневная борьба за прекращение войны, такой, которой подверглась Украина, уменьшает количество убитых, раненых, перемещенных и травмированных", – подчеркнула Джоли.

Анджелина Джоли и в дальнейшем по случаю вспоминала о детях, что, по ее мнению, больше всего страдают от войны. Она призвала помогать Украине финансово и с уважением относиться к беженцам.

Одно из последних упоминаний Джоли об Украине произошло на Каннском кинофестивале. Актриса вручала награды "Открытие года" и выступила с речью, в которой вспомнила об убитых художниках.

Никто из нас не наивный. Мы знаем, что многие художники в мире лишены свободы и безопасности, чтобы рассказывать свои истории, и многие погибли – как Фатима Хассуна, убита в Газе, Шаден Гардууд, погибшая в Судане, Виктория Амелина, убита в Украине, и многие другие выдающиеся художники, которые должны были бы быть с нами сейчас,

– подчеркнула Джоли.

Анджелина Джоли во второй раз в Украине

Вечером 5 ноября в сети появились фото с Анджелиной Джоли. Оказалось, что актриса посетила Херсон.

Украинские власти не знали о намерении Анджелины Джоли приехать в страну. Она якобы пересекала границу пешком.