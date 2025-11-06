Не припиняє підтримувати Україну: що Анджеліна Джолі говорила про війну

Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі знову приїхала до України – вона відвідала Херсон. Тоді як у квітні 2022 року приїздила до Львова.

Анджеліна Джолі підтримує Україну з перших днів повномасштабної війни. 24 Канал зібрав висловлювання акторки, де вона говорила про свою позицію.

Голлівудська зірка підтримала Україну у перші дні повномасштабного російського вторгнення. Вона писала, що робила все можливе разом з колегами, щоб забезпечити захист переселенців.

Як і багато хто з вас, я молюся за людей в Україні,

– писала Джолі.

Акторка часто поширювала дописи про українських матерів і дітей, які були змушені бігти від війни. У квітні 2022 вона вирішила підтримати їх особисто та відвідала лікарню в Римі, де перебувала 31 дитина з України.

"Я молюся про завершення війни. Це єдиний спосіб зупинити страждання та втечі із зон конфлікту. Жахливо бачити, як діти платять ціну – втраченими життями, зіпсованим здоров'ям і травмами", – казала Джолі.



Джолі з дітьми-біженцями у Римі / Фото Wanted in Rome

Наприкінці квітня 2022 Анджеліна Джолі вперше приїхала до України – зустрілась з дітьми-переселенцями, спілкувалась з українцями, що біжать від війни.

Я пишаюся тим, що бачу стійкість, мужність та гідність українського народу. Жахливо бачити, який вплив війна має на ціле покоління українських дітей,

– сказала Анджеліна Джолі у підсумку візиту.

Згодом акторка пригадала про свою поїздку в інстаграмі й показала уламок бомби. Ним гралися діти, які постраждали від обстрілів у Краматорську.

"Щоденна боротьба за припинення війни, такої, якої зазнала Україна, зменшує кількість вбитих, поранених, переміщених та травмованих", – підкреслила Джолі.

Анджеліна Джолі й надалі за нагоди згадувала про дітей, що, на її думку, найбільше страждають від війни. Вона закликала допомагати Україні фінансово й з повагою ставитися до біженців.

Одна з останніх згадок Джолі про Україну сталась на Каннському кінофестивалі. Акторка вручала нагороди "Відкриття року" та виступила з промовою, в якій згадала про убитих митців.

Ніхто з нас не наївний. Ми знаємо, що багато митців у світі позбавлені свободи й безпеки, щоб розповідати свої історії, і багато хто загинув – як Фатіма Хассуна, вбита в Газі, Шаден Гардууд, загибла в Судані, Вікторія Амеліна, вбита в Україні, та багато інших видатних митців, які мали б бути з нами зараз,

– підкреслила Джолі.

Анджеліна Джолі вдруге в Україні

Ввечері 5 листопада у мережі з'явилися фото з Анджеліною Джолі. Виявилося, що акторка відвідала Херсон.

Українська влада не знала про намір Анджеліни Джолі приїхати до країни. Вона начебто перетинала кордон пішки.