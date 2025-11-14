Ангелина Пичик, которая работала на пророссийских каналах, впервые прокомментировала скандал
- Ангелина Пичик подтвердила, что работала на пророссийских каналах, но считала это оппозиционной журналистикой.
- Она рассказала о своей волонтерской деятельности, помощи военным и изменениях в своем мировоззрении после начала полномасштабного вторжения.
Блогер Ангелина Пичик, известная по видео "Сколько денег нужно для комфортной жизни в Киеве" и "Как вы познакомились", впервые прокомментировала скандал, который разгорелся из-за ее работы на пророссийских каналах.
Блогер записала видеообращение к подписчикам. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Пичик.
Ангелина Пичик подтвердила, что работала на пропагандистских каналах NewsOne и НАШ, которые принадлежали бывшему украинскому пророссийскому политику Евгению Мураеву.
На тот момент я считала, что это оппозиционная журналистика. Я не осознавала всего масштаба информационной войны, которую Российская Федерация вела против нас задолго до полномасштабного вторжения. Но я никогда не считала, что Украина – это часть России,
– отметила она.
По словам блогера, сейчас она понимает, что "вещи, в которые тогда верила, были ошибочными". В то же время Пичик осознает, что это ее ответственность и ошибка.
Теперь о том, почему я никак не высказывалась раньше. Потому что я понимала, что отношение ко мне предвзятое. Людям было бы сложно мне поверить, поэтому я хотела доказывать свою позицию не постами, а поступками,
– объяснила Ангелина.
Пичик рассказала, что после деоккупации Киевщины ездила снимать истории людей. На годовщину освобождения Херсона блогер отправилась в город, чтобы показать жизнь там. Также, по словам Ангелины, вместе со своей аудиторией она собирала средства на лечение пенсионеров и медикаменты, помогала военным.
Своим долгом я считала снимать истории военных с ампутациями, с ранениями. Также уже во время полномасштабного вторжения я пережила 21 день оккупации между Бучей и Бородянкой. Я видела, как россияне уничтожали жизни людей вокруг,
– добавила блогер.
Она сообщила, что деньги от рекламы Rozetka передала на нужды подразделения ASGARD, которому уже длительное время помогает. На днях стало известно, маркетплейс прекратил сотрудничество с Пичик.
Также я понимаю, что репутационно я плачу и буду платить цену за свои решения, поступки. Я не отрицаю этого, но важно то, кем ты становишься после ошибок. Я живу в Украине, работаю, плачу налоги, помогаю людям здесь. Я благодарю тех, кто видит меня сегодняшнюю, и всем, кто поддерживает,
– подытожила Пичик.
Что этому предшествовало?
На днях руководитель видеоредакции Liga.net Юрий Смирнов опубликовал в фейсбуке сообщение, где и рассказал о прошлом Ангелины Пычик.
Журналист напомнил, что владельца NewsOne и НАШ Евгения Мураева подозревают в государственной измене, а сам он скрывается в Китае, и что бывшим соведущим блогера является Макс Назаров, которому СБУ объявила подозрение за оправдание вооруженной агрессии России против Украины.
Смирнов отметил, что накануне полномасштабного вторжения Пичик "призвала не жить в напряжении и отказаться от движения в НАТО, ведь этот путь приводит к обострению".
Журналист подчеркнул, что ведущие пророссийских каналов, в том числе и Ангелина, "только то и делали, что манипулировали, а также закрывали рот гостям, которые обвиняли их в продвижении кремлевских нарративов".