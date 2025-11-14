Ангеліна Пичик, яка працювала на проросійських каналах, уперше прокоментувала скандал
- Ангеліна Пичик підтвердила, що працювала на проросійських каналах, але вважала це опозиційною журналістикою.
- Вона розповіла про свою волонтерську діяльність, допомогу військовим і зміни у своєму світогляді після початку повномасштабного вторгнення.
Блогерка Ангеліна Пичик, відома за відео "Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві" та "Як ви познайомилися", вперше прокоментувала скандал, який розгорівся через її роботу на проросійських каналах.
Блогерка записала відеозвернення до підписників. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Пичик.
Ангеліна Пичик підтвердила, що працювала на пропагандистських каналах NewsOne та НАШ, які належали колишньому українському проросійському політику Євгену Мураєву.
На той момент я вважала, що це опозиційна журналістика. Я не усвідомлювала всього масштабу інформаційної війни, яку Російська Федерація вела проти нас задовго до повномасштабного вторгнення. Але я ніколи не вважала, що Україна – це частина Росії,
– зазначила вона.
За словами блогерки, нині вона розуміє, що "речі, в які тоді вірила, були помилковими". Водночас Пичик усвідомлює, що це її відповідальність і помилка.
Тепер про те, чому я ніяк не висловлювалася раніше. Тому що я розуміла, що ставлення до мене упереджене. Людям було б складно мені повірити, тому я хотіла доводити свою позицію не постами, а вчинками,
– пояснила Ангеліна.
Пичик розповіла, що після деокупації Київщини їздила знімати історії людей. На річницю звільнення Херсона блогерка відправилася у місто, щоб показати життя там. Також, за словами Ангеліни, разом зі своєю аудиторією вона збирала кошти на лікування пенсіонерів та медикаменти, допомагала військовим.
Своїм обов'язком я вважала знімати історії військових з ампутаціями, з пораненнями. Також уже під час повномасштабного вторгнення я пережила 21 день окупації між Бучею та Бородянкою. Я бачила, як росіяни нищили життя людей навколо,
– додала блогерка.
Вона повідомила, що гроші від реклами Rozetka передала на потреби підрозділу ASGARD, якому вже тривалий час допомагає. Днями стало відомо, маркетплейс припинив співпрацю з Пичик.
Також я розумію, що репутаційно я плачу і платитиму ціну за свої рішення, вчинки. Я не заперечую цього, але важливо те, ким ти стаєш після помилок. Я живу в Україні, працюю, плачу податки, допомагаю людям тут. Я дякую тим, хто бачить мене сьогоднішню, і всім, хто підтримує,
– підсумувала Пичик.
Що цьому передувало?
Днями керівник відеоредакції Liga.net Юрій Смирнов опублікував у фейсбуці допис, де й розповів про минуле Ангеліни Пичик.
Журналіст нагадав, що власника NewsOne та НАШ Євгена Мураєва підозрюють у державній зраді, а сам він переховується у Китаї, і що колишнім співведучим блогерки є Макс Назаров, якому СБУ оголосила підозру за виправдовування збройної агресії Росії проти України.
Смирнов зазначив, що напередодні повномасштабного вторгнення Пичик "закликала не жити в напрузі й відмовитися від руху в НАТО, адже цей шлях призводить до загострення".
Журналіст підкреслив, що ведучі проросійських каналів, зокрема й Ангеліна, "тільки те і робили, що маніпулювали, а також закривали рота гостям, які звинувачували їх в просуванні кремлівських наративів".