Блогерка записала відеозвернення до підписників.

Ангеліна Пичик підтвердила, що працювала на пропагандистських каналах NewsOne та НАШ, які належали колишньому українському проросійському політику Євгену Мураєву.

На той момент я вважала, що це опозиційна журналістика. Я не усвідомлювала всього масштабу інформаційної війни, яку Російська Федерація вела проти нас задовго до повномасштабного вторгнення. Але я ніколи не вважала, що Україна – це частина Росії,

– зазначила вона.

За словами блогерки, нині вона розуміє, що "речі, в які тоді вірила, були помилковими". Водночас Пичик усвідомлює, що це її відповідальність і помилка.

Тепер про те, чому я ніяк не висловлювалася раніше. Тому що я розуміла, що ставлення до мене упереджене. Людям було б складно мені повірити, тому я хотіла доводити свою позицію не постами, а вчинками,

– пояснила Ангеліна.

Пичик розповіла, що після деокупації Київщини їздила знімати історії людей. На річницю звільнення Херсона блогерка відправилася у місто, щоб показати життя там. Також, за словами Ангеліни, разом зі своєю аудиторією вона збирала кошти на лікування пенсіонерів та медикаменти, допомагала військовим.

Своїм обов'язком я вважала знімати історії військових з ампутаціями, з пораненнями. Також уже під час повномасштабного вторгнення я пережила 21 день окупації між Бучею та Бородянкою. Я бачила, як росіяни нищили життя людей навколо,

– додала блогерка.

Вона повідомила, що гроші від реклами Rozetka передала на потреби підрозділу ASGARD, якому вже тривалий час допомагає. Днями стало відомо, маркетплейс припинив співпрацю з Пичик.

Також я розумію, що репутаційно я плачу і платитиму ціну за свої рішення, вчинки. Я не заперечую цього, але важливо те, ким ти стаєш після помилок. Я живу в Україні, працюю, плачу податки, допомагаю людям тут. Я дякую тим, хто бачить мене сьогоднішню, і всім, хто підтримує,

– підсумувала Пичик.

Що цьому передувало?