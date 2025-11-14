Блогер записала видеообращение к подписчикам. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Пичик.

Читайте также Работала на пропагандистских каналах: что известно о ведущей Ангелине Пичик

Ангелина Пичик подтвердила, что работала на пропагандистских каналах NewsOne и НАШ, которые принадлежали бывшему украинскому пророссийскому политику Евгению Мураеву.

На тот момент я считала, что это оппозиционная журналистика. Я не осознавала всего масштаба информационной войны, которую Российская Федерация вела против нас задолго до полномасштабного вторжения. Но я никогда не считала, что Украина – это часть России,

– отметила она.

По словам блогера, сейчас она понимает, что "вещи, в которые тогда верила, были ошибочными". В то же время Пичик осознает, что это ее ответственность и ошибка.

Теперь о том, почему я никак не высказывалась раньше. Потому что я понимала, что отношение ко мне предвзятое. Людям было бы сложно мне поверить, поэтому я хотела доказывать свою позицию не постами, а поступками,

– объяснила Ангелина.

Пичик рассказала, что после деоккупации Киевщины ездила снимать истории людей. На годовщину освобождения Херсона блогер отправилась в город, чтобы показать жизнь там. Также, по словам Ангелины, вместе со своей аудиторией она собирала средства на лечение пенсионеров и медикаменты, помогала военным.

Своим долгом я считала снимать истории военных с ампутациями, с ранениями. Также уже во время полномасштабного вторжения я пережила 21 день оккупации между Бучей и Бородянкой. Я видела, как россияне уничтожали жизни людей вокруг,

– добавила блогер.

Она сообщила, что деньги от рекламы Rozetka передала на нужды подразделения ASGARD, которому уже длительное время помогает. На днях стало известно, маркетплейс прекратил сотрудничество с Пичик.

Также я понимаю, что репутационно я плачу и буду платить цену за свои решения, поступки. Я не отрицаю этого, но важно то, кем ты становишься после ошибок. Я живу в Украине, работаю, плачу налоги, помогаю людям здесь. Я благодарю тех, кто видит меня сегодняшнюю, и всем, кто поддерживает,

– подытожила Пичик.

Что этому предшествовало?