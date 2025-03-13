Предательница Ани Лорак, которая несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину продолжает строить карьеру в стране-агрессоре, сообщила о тайной свадьбе. Ее избранником стал "духовный наставник" Исаак Виджраку.

Артистка, которая замалчивает войну в Украине, рассказала пропагандистским СМИ подробности о своей свадьбе. Также она показала кадры с празднования, пишет Show 24.

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Так, выяснилось, что расписалась пара на испанском острове Майорка, а свадебную церемонию организовала на Мальдивах 14 февраля, в День всех влюбленных.



Ани Лорак с мужем / Скриншот из инстаграм-сторис

Нас постоянно окружает большое количество людей, работа, поездки, а мы хотели чего-то особенного, только для нас двоих. Хотели просто отпраздновать нашу любовь без посторонних. Только она и я,

– объяснил Исаак Виджраку.

Правда, на церемонии все же присутствовали брат певицы и дочь Исаака. В то же время дочь Лорак, София, на свадьбе матери не появилась – по словам певицы, из-за учебы в школе.



Ани Лорак тайно вышла замуж / Скриншот из инстаграма

Что известно о новом муже Ани Лорак

Исаак Виджраку – испанец, который позиционирует себя как "африканский шаман" и специализируется на йоге и массажных практиках. Имеет двоих детей от предыдущих отношений.

Познакомился с Лорак на Ибице, когда, по его словам, певица "искала баланс". В прошлом году в день рождения исполнительницы Виджраку сделал ей предложение, а публично об отношениях пара заявила в 2023 году.

Как известно, в прошлом Исаак был моделью и актером. В 2002 году он даже получил титул "Мистер Испания".

Долгое время пара поддерживала отношения на расстоянии – Лорак жила в России, где зарабатывала кровавые рубли, а Виджраку – в Испании. Они регулярно встречались, отдыхали вместе и ездили друг к другу в гости. Однако весной 2024 года Иссак объявил, что оставляет работу тренера и целителя ради отношений с Лорак и перебрался в Россию.

Стоит напомнить, что Каролина Куек длительное время живет в России, куда переехала в 2014 году. Певица замалчивает войну в Украине.

К тому же недавно в интервью пропагандистскому каналу НТВ она фактически признала финансирование похищения украинских детей. Певица заявила, что часть доходов от ее московских концертов пойдет в российский фонд "Счастливое детство.ru", который занимается так называемыми "сиротами-беженцами" из Запорожской области и Донбасса – детьми, незаконно вывезенными с оккупированных территорий Украины.

В марте 2025 года российские СМИ сообщали, что Ани Лорак подала документы на получение российского гражданства, хотя сама исполнительница эту информацию не комментировала.

За свою антиукраинскую позицию Ани Лорак недавно лишили звания заслуженной артистки Украины.