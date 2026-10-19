Мягкая украинизация: Анита Луценко на милых кадрах учит своего возлюбленного-испанца украинскому языку

Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко наслаждается новыми романтическими отношениями и не скрывает своего счастья. Хотя еще недавно в одном из своих постов она призналась, что после прошлых разрывов уже не надеялась снова обрести настоящую любовь.

Впрочем, судьба свела фитнес-тренерку с избранником из другой страны, рядом с которым 42-летняя звезда наконец обрела долгожданное спокойствие, полное принятие и гармонию. Свою новую симпатию – испанца по имени Фермин Эджидо – спортсменка даже успела в сентябре пригласить в Киев, где они открыто прогулялись по улочкам.

Вероятно, пара познакомилась в Испании, где Анита некоторое время жила вместе с дочерью Мией от предыдущего брака. Теперь избранник звезды, который является генеральным директором и основателем OCEANMAN, изучает украинский язык, а сама тренерка с удовольствием выступает его личной преподавательницей.



Анита Луценко с новым возлюбленным / Фото из инстаграма звезды

В своем инстаграме Луценко опубликовала забавное и в то же время уютное видео их учебного процесса. Пара ехала в машине, и Анита решила потренировать возлюбленного, нежно исправляя ошибки.

Мягкая украинизация в действии,

– с юмором подписала кадры фитнес-звезда.

Анита Луценко учит возлюбленного украинскому: смотрите видео

Как известно, Анита Луценко была в отношениях с Александром Лозовцем. В 2016 году у пары родилась дочь Мия. Пара так и не заключила официальный брак, поэтому ее избранник находился в статусе гражданского мужа.

В апреле прошлого года Анита призналась, что у пары есть проблемы, а уже в июне они расстались. Кстати, за границей Анита как-то заговорила о так называемом бостонском браке со своей подругой. Это когда женщины объединяются, чтобы жить вместе, воспитывать детей и не зависеть от финансовой поддержки мужчины.



Анита Луценко с новым возлюбленным-испанцем / Фото из инстаграма звезды

Романтические моменты из жизни звезд всегда вдохновляют на позитив и тепло. Буквально недавно мы писали о счастливой Лесе Никитюк, которая получила особенный подарок на день рождения от любимого.