Втім, доля звела фітнес-тренерку з обранцем з іншої країни, поруч із яким 42-річна зірка нарешті відчула довгоочікуваний спокій, повне прийняття та гармонію. Свою нову симпатію – іспанця, на ім'я Фермін Еджидо – спортсменка навіть встигла у вересні запросити до Києва, де вони відкрито прогулялися вуличками.

Ймовірно, пара познайомилася в Іспанії, де Аніта певний час мешкала разом із донькою Мією від попереднього шлюбу. Тепер обранець зірки, який є генеральним директором та засновником OCEANMAN, опановує українську, а сама тренерка із задоволенням виступає його персональною викладачкою.



Аніта Луценко з новим коханим / Фото з інстаграму зірки

У своєму інстаграмі Луценко опублікувала кумедне та водночас затишне відео їхнього навчального процесу. Пара їхала у машині й Аніта вирішила потренувати коханого, ніжно виправляючи помилки.

Лагідна українізація в дії,

– із гумором підписала кадри фітнес-зірка.

Аніта Луценко вчить коханого української: дивіться відео

Як відомо, Аніта Луценко була у стосунках з Олександром Лозовцем. У 2016 році у пари народилася донька Мія. Пара так і не уклала офіційного шлюбу, тому її обранець був у статусі цивільного чоловіка.

У квітні минулого року Аніта зізналася, що в парі є проблеми, а вже у червні вони розійшлися. До речі, за кордоном Аніта якось заговорила про так званий бостонський шлюб зі своєю подругою. Це коли жінки об'єднуються, щоб жити разом, виховувати дітей та не залежати від фінансової підтримки чоловіка.



Аніта Луценко з новим коханим-іспанцем / Фото з інстаграму зірки

Романтичні миті зірок завжди надихають на позитив та тепло. Буквально нещодавно ми писали про щасливу Лесю Нікітюк, яка отримала особливий подарунок на день народження від коханого.