Украиноязычный француз поставил на место скандальную Алхим, которая обратилась к нему на русском
- Блогерша Анна Алхим обратилась к французскому преподавателю на русском языке, на что он ответил ей отказом, попросив писать на украинском.
- Француз Николас объяснил свою позицию, отметив, что не собирается изменять своим принципам ради денег, и выразил сожаление за Анну.
Скандальная блогерша Анна Алхим снова оказалась в центре внимания из-за языкового вопроса. На днях она обратилась к преподавателю французского с просьбой об индивидуальных занятиях, но он отказал, что не понимает ее.
Причина – Анна написала ему на русском. Об этом француз Николас, который обучает украинцев, рассказал в своих инстаграм-сторис.
Он опубликовал скриншот переписки с Анной Алхим. Блогерша написала на русском: "Приветствую. Хочу записаться на изучение французского, индивидуально".
Приветствую. Я не понимаю. Можно на украинском, пожалуйста?,
– ответил ей преподаватель.
Анна проигнорировала это сообщение Николаса.
Впоследствии он объяснил свою позицию.
За деньги нельзя предать свои принципы. Мне жаль ее. Действительно, молюсь за ее покаяние. Пусть Господь откроет ее сердце к истине,
– отметил украиноязычный француз.
Заметим, что Анна Алхим уже не один раз попадала в громкие скандалы из-за украинского языка и своей гражданской позиции. Дело в том, что блогер продолжает разговаривать на русском языке и потреблять контент страны террористки, траслируя это на свою миллионную аудиторию. Крайний скандал с ее участием возник с Еленой Мандзюк. Против Анны Алхим тогда открыли три уголовных производства по трем статьям – 161, 111 и 346 Уголовного кодекса Украины. Впоследствии она выехала из Украины.
Что известно о выезде Анны Алхим из Украины?
- В августе прошлого года Анна Алхим заявила, что вместе с сыном переезжает в Дубай. При этом она подчеркивала, что никто ее не заставлял покидать страну.
- Решение о переезде блогер приняла после того, как в результате российского обстрела пострадал жилой комплекс "Республика", где ее сын посещает школу.
- Впоследствии Анна сообщила, что, вероятно, будет находиться в Дубае до окончания войны в Украине.
- Однако в конце сентября блогер неожиданно заявила, что "это был пранк" и уже в декабре она вернулась в Киев.