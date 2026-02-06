Причина – Анна написала ему на русском. Об этом француз Николас, который обучает украинцев, рассказал в своих инстаграм-сторис.
Он опубликовал скриншот переписки с Анной Алхим. Блогерша написала на русском: "Приветствую. Хочу записаться на изучение французского, индивидуально".
Приветствую. Я не понимаю. Можно на украинском, пожалуйста?,
– ответил ей преподаватель.
Анна проигнорировала это сообщение Николаса.
Анне Алхим отказали в обучении французскому из-за обращения на русском / Скриншот из инстаграм-сторис
Впоследствии он объяснил свою позицию.
За деньги нельзя предать свои принципы. Мне жаль ее. Действительно, молюсь за ее покаяние. Пусть Господь откроет ее сердце к истине,
– отметил украиноязычный француз.
Француз Николас поставил на место Анну Алхим / Скриншот из инстаграм-сторис
Заметим, что Анна Алхим уже не один раз попадала в громкие скандалы из-за украинского языка и своей гражданской позиции. Дело в том, что блогер продолжает разговаривать на русском языке и потреблять контент страны террористки, траслируя это на свою миллионную аудиторию. Крайний скандал с ее участием возник с Еленой Мандзюк. Против Анны Алхим тогда открыли три уголовных производства по трем статьям – 161, 111 и 346 Уголовного кодекса Украины. Впоследствии она выехала из Украины.
Что известно о выезде Анны Алхим из Украины?
- В августе прошлого года Анна Алхим заявила, что вместе с сыном переезжает в Дубай. При этом она подчеркивала, что никто ее не заставлял покидать страну.
- Решение о переезде блогер приняла после того, как в результате российского обстрела пострадал жилой комплекс "Республика", где ее сын посещает школу.
- Впоследствии Анна сообщила, что, вероятно, будет находиться в Дубае до окончания войны в Украине.
- Однако в конце сентября блогер неожиданно заявила, что "это был пранк" и уже в декабре она вернулась в Киев.