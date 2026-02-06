Причина – Анна написала ему на русском. Об этом француз Николас, который обучает украинцев, рассказал в своих инстаграм-сторис.

Он опубликовал скриншот переписки с Анной Алхим. Блогерша написала на русском: "Приветствую. Хочу записаться на изучение французского, индивидуально".

Приветствую. Я не понимаю. Можно на украинском, пожалуйста?,

– ответил ей преподаватель.

Анна проигнорировала это сообщение Николаса.

Анне Алхим отказали в обучении французскому из-за обращения на русском / Скриншот из инстаграм-сторис

Впоследствии он объяснил свою позицию.

За деньги нельзя предать свои принципы. Мне жаль ее. Действительно, молюсь за ее покаяние. Пусть Господь откроет ее сердце к истине,

– отметил украиноязычный француз.

Француз Николас поставил на место Анну Алхим / Скриншот из инстаграм-сторис

Заметим, что Анна Алхим уже не один раз попадала в громкие скандалы из-за украинского языка и своей гражданской позиции. Дело в том, что блогер продолжает разговаривать на русском языке и потреблять контент страны террористки, траслируя это на свою миллионную аудиторию. Крайний скандал с ее участием возник с Еленой Мандзюк. Против Анны Алхим тогда открыли три уголовных производства по трем статьям – 161, 111 и 346 Уголовного кодекса Украины. Впоследствии она выехала из Украины.

Что известно о выезде Анны Алхим из Украины?