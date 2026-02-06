Причина – Анна написала йому російською. Про це француз Ніколас, який навчає українців, розповів у своїх інстаграм-сторіс.
Не пропустіть Принц Гаррі зберігає у себе вдома колекцію українських шевронів
Він опублікував скриншот переписки з Анною Алхім. Блогерка написала російською: "Вітаю. Хочу записатися на вивчення французької, індивідуально".
Вітаю. Я не розумію. Можна українською, будь ласка?,
– відповів їй викладач.
Анна проігнорувала це повідомлення Ніколаса.
Анні Алхім відмовили в навчанні французької через звернення російською / Скриншот з інстаграм-сторіс
Згодом він пояснив свою позицію.
За гроші не можна зрадити свої принципи. Мені шкода її. Справді, молюсь за її покаяння. Нехай Господь відкриє її серце до істини,
– зазначив україномовний француз.
Француз Ніколас поставиви на місце Анну Алхім / Скриншот з інстаграм-сторіс
Зауважимо, що Анна Алхім вже не один раз потрапляла в гучні скандали через українську мову та свою громадянську позицію. Річ у тім, що блогерка продовжує розмовляти російською мовою та споживати контен країни терористки, траслюючи це на свою мільйонну аудиторію. Крайній скандал за її участі виник з Оленою Мандзюк. Проти Анни Алхім тоді відкрили три кримінальні провадження за трьома статтями – 161, 111 та 346 Кримінального кодексу Україн. Згодом вона виїхала з України.
Що відомо про виїзд Анни Алхім з України?
- У серпні минулого року Анна Алхім заявила, що разом із сином переїжджає до Дубаю. При цьому вона наголошувала, що ніхто її не примушував залишати країну.
- Рішення про переїзд блогерка ухвалила після того, як унаслідок російського обстрілу постраждав житловий комплекс "Республіка", де її син відвідує школу.
- Згодом Анна повідомила, що, ймовірно, перебуватиме у Дубаї до закінчення війни в Україні.
- Однак наприкінці вересня блогерка несподівано заявила, що "це був пранк" і вже в грудні вона повернулась до Києва.