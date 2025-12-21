Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Алхім. Вона опублікувала фото, зроблене на пункті пропуску.

А люди не вірили. Усі, хто мене чекав, ви дочекалися. А хто не чекав – ви доп*зділися. Мама вдома!,

– написала Анна Алхім.

Анна Алхім приїхала в Україну / Фото з інстаграму блогерки

Алхім також поширила серію світлин з Києва. Додому приїхав і її син Володимир.

У повному складі,

– йдеться у дописі блогерки.

Анна Алхім з сином приїхала в Україну / Фото з інстаграму блогерки

Де була Анна Алхім?