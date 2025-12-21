Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Алхім. Вона опублікувала фото, зроблене на пункті пропуску.
Не пропустіть Скандальну Алхім оштрафували на 4,8 мільйона гривень за незаконну рекламу казино
А люди не вірили. Усі, хто мене чекав, ви дочекалися. А хто не чекав – ви доп*зділися. Мама вдома!,
– написала Анна Алхім.
Анна Алхім приїхала в Україну / Фото з інстаграму блогерки
Алхім також поширила серію світлин з Києва. Додому приїхав і її син Володимир.
У повному складі,
– йдеться у дописі блогерки.
Анна Алхім з сином приїхала в Україну / Фото з інстаграму блогерки
Де була Анна Алхім?
Нагадаємо, у серпні Анна Алхім повідомила, що переїжджає у Дубай разом з сином, і заявила, що поки не планує повертатися в Україну. Водночас блогерка зазначила, що її ніхто не виганяв.
Алхім ухвалила рішення про переїзд після того, як унаслідок російської атаки на Київ постраждав ЖК "Республіка", куди її син ходить у школу. Блогерка сказала, що повернеться в Україну, коли припиняться обстріли, а Київ назвала найкращим містом.
Згодом Анна заявила, що, ймовірно, перебуватиме у Дубаї до закінчення війни в Україні.
Наприкінці вересня блогерка повідомила, що незабаром повернеться у Київ. "Скажіть чесно, ви справді подумали, що я поїхала назавжди? Ви правда так подумали? Ну ні, знаючи мою любов до України, ви не могли так подумати. Тому я поспішаю повідомити вам, що це був пранк", – заявила вона.