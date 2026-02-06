Українськомовний француз поставив на місце скандальну Алхім, яка звернулась до нього російською
- Блогерка Анна Алхім звернулася до французького викладача російською мовою, на що він відповів їй відмовою, попросивши писати українською.
- Француз Ніколас пояснив свою позицію, зазначивши, що не збирається зраджувати своїм принципам заради грошей, і висловив жаль за Анну.
Скандальна блогерка Анна Алхім знову опинилася в центрі уваги через мовне питання. Днями вона звернулася до викладача французької з проханням про індивідуальні заняття, але він відмовив, що не розуміє її.
Причина – Анна написала йому російською. Про це француз Ніколас, який навчає українців, розповів у своїх інстаграм-сторіс.
Він опублікував скриншот переписки з Анною Алхім. Блогерка написала російською: "Вітаю. Хочу записатися на вивчення французької, індивідуально".
Вітаю. Я не розумію. Можна українською, будь ласка?,
– відповів їй викладач.
Анна проігнорувала це повідомлення Ніколаса.
Згодом він пояснив свою позицію.
За гроші не можна зрадити свої принципи. Мені шкода її. Справді, молюсь за її покаяння. Нехай Господь відкриє її серце до істини,
– зазначив україномовний француз.
Зауважимо, що Анна Алхім вже не один раз потрапляла в гучні скандали через українську мову та свою громадянську позицію. Річ у тім, що блогерка продовжує розмовляти російською мовою та споживати контен країни терористки, траслюючи це на свою мільйонну аудиторію. Крайній скандал за її участі виник з Оленою Мандзюк. Проти Анни Алхім тоді відкрили три кримінальні провадження за трьома статтями – 161, 111 та 346 Кримінального кодексу Україн. Згодом вона виїхала з України.
Що відомо про виїзд Анни Алхім з України?
- У серпні минулого року Анна Алхім заявила, що разом із сином переїжджає до Дубаю. При цьому вона наголошувала, що ніхто її не примушував залишати країну.
- Рішення про переїзд блогерка ухвалила після того, як унаслідок російського обстрілу постраждав житловий комплекс "Республіка", де її син відвідує школу.
- Згодом Анна повідомила, що, ймовірно, перебуватиме у Дубаї до закінчення війни в Україні.
- Однак наприкінці вересня блогерка несподівано заявила, що "це був пранк" і вже в грудні вона повернулась до Києва.