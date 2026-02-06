Українськомовний француз поставив на місце скандальну Алхім, яка звернулась до нього російською

Скандальна блогерка Анна Алхім знову опинилася в центрі уваги через мовне питання. Днями вона звернулася до викладача французької з проханням про індивідуальні заняття, але він відмовив, що не розуміє її.

Причина – Анна написала йому російською. Про це француз Ніколас, який навчає українців, розповів у своїх інстаграм-сторіс.

Він опублікував скриншот переписки з Анною Алхім. Блогерка написала російською: "Вітаю. Хочу записатися на вивчення французької, індивідуально".

Вітаю. Я не розумію. Можна українською, будь ласка?,

– відповів їй викладач.

Анна проігнорувала це повідомлення Ніколаса.

Анні Алхім відмовили в навчанні французької через звернення російською / Скриншот з інстаграм-сторіс

Згодом він пояснив свою позицію.

За гроші не можна зрадити свої принципи. Мені шкода її. Справді, молюсь за її покаяння. Нехай Господь відкриє її серце до істини,

– зазначив україномовний француз.

Француз Ніколас поставиви на місце Анну Алхім / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, що Анна Алхім вже не один раз потрапляла в гучні скандали через українську мову та свою громадянську позицію. Річ у тім, що блогерка продовжує розмовляти російською мовою та споживати контен країни терористки, траслюючи це на свою мільйонну аудиторію. Крайній скандал за її участі виник з Оленою Мандзюк. Проти Анни Алхім тоді відкрили три кримінальні провадження за трьома статтями – 161, 111 та 346 Кримінального кодексу Україн. Згодом вона виїхала з України.

Що відомо про виїзд Анни Алхім з України?