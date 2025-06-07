Для меня музыка вне политики, – Алхим ответила, будет ли слушать российское после скандала

Блогер Анна Алхим после конфликта с Еленой Мандзюк прокомментировала обвинения в спонсировании войны. Она ответила, прекратит ли слушать российские песни.

Рамина Эсхакзай выпустила подкаст, в котором приняли участие блогеры Елена Мандзюк и Анна Алхим на фоне их публичной ссоры. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ютуб RAMINA.

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Анна Алхим объяснила свою позицию относительно российских песен. По ее словам, музыка для нее – это то, что спасает в сложные моменты.

Для меня музыка вне политики. Я объясню. Я душевный человек, для меня все строится на моем состоянии. Весь мой блог построен на моей энергии. На 11 год войны меня спасают только авто и музыка. Песни, которые я слушаю, куда-то меня возвращают. Это не то, что я думаю, что Тимати ах**нный, нет. Я слушаю эти песни, потому что мое душевное состояние выравнивается,

– сказала блогерша.

Алхим не считает, что на Украину летят ракеты только потому, что она слушает Тимати. Ведь она выкладывает и много украинских песен, а русских якобы реже. Анна напомнила, что в стране не запрещено прослушивание русской музыки на законодательном уровне. Ей не нравится, что люди навязывают свое мнение.

Важно напомнить, что в прошлом году провели исследование, которое доказало: украинцы, которые потребляют российский контент, пополняют бюджет России. За год россияне получили более 80 миллионов долларов, из которых 5 миллионов – налоги. За эти средства страна-агрессор может приобрести 10 тысяч FPV-дронов.

Готова ли Алхим перестать слушать российское

Блогерша заявила, что продолжит слушать российскую музыку на пиратских площадках. Но по крайней мере не будет транслировать это публично. Для нее важно, чтобы украинцы не считали ее врагом.

Я готова после этого конфликта публично не транслировать каких-то артистов, которые открыто за войну. Сказать, что я перестану их слушать, будет ложью. Я буду их слушать, но не публично,

– подытожила Алхим.

Напомним, после скандала против Анны Алхим открыли три уголовных производства. Одно из них касается государственной измены.